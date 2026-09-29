Ο Ραφίνια αποχώρησε από το φιλικό της Βραζιλίας λόγω ενοχλήσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ραφίνια αποχώρησε από το φιλικό παιχνίδι της Βραζιλίας με την Αυστραλία. Ο παίκτης χρειάστηκε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης, λόγω μυϊκού πόνου στον δεξιό μηρό. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 29χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν.

Ο τραυματισμός του Ραφίνια και η αντικατάσταση

Ο Ραφίνια, ένας από τους πλέον κορυφαίους και παραγωγικούς παίκτες της Μπαρτσελόνα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το φιλικό ματς της εθνικής του ομάδας, της Βραζιλίας, εναντίον της Αυστραλίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής υπέστη μυϊκό τραυματισμό, γεγονός που προκάλεσε την αντικατάστασή του. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τον παίκτη και τις ομάδες του.

Ο αρχηγός των «Μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, δείχνοντας την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, κατά την έναρξη του δεύτερου μέρους του ματς, ο Ραφίνια δεν βγήκε ξανά στο γήπεδο, καθώς αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων. Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή που πραγματοποίησε ο προπονητής Αντσελότι οφειλόταν σε μυϊκό πόνο που ένιωσε ο παίκτης στο δεξί του πόδι, με τον πόνο να εντοπίζεται ειδικότερα στον δεξιό μηρό.

Η αγωνιστική του συνεισφορά πριν την αποχώρηση

Παρά τον απρόοπτο τραυματισμό του, ο Ραφίνια πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στο φιλικό παιχνίδι της Βραζιλίας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και την αναγκαστική αποχώρησή του, ο Βραζιλιάνος επιθετικός σημείωσε ένα σημαντικό γκολ για την ομάδα του. Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης, σκόραρε το δεύτερο τέρμα των Βραζιλιάνων, εκτελώντας εύστοχα από την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Η Βραζιλία κατάφερε να πάρει τη νίκη στον συγκεκριμένο αγώνα, επικρατώντας της Αυστραλίας με τελικό σκορ 4-2. Η συμβολή του Ραφίνια στο πρώτο ημίχρονο, τόσο με την παρουσία του όσο και με το τέρμα που σημείωσε, ήταν καθοριστική για την πορεία του αποτελέσματος, πριν σημάνει ο «συναγερμός» για την κατάσταση της υγείας του.

Η ανησυχία για την Μπαρτσελόνα και την πορεία του παίκτη

Η είδηση της αποχώρησης του Ραφίνια από το φιλικό ματς έχει σημάνει «συναγερμό» στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, την Μπαρτσελόνα. Ο 29χρονος φορ διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα», έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτη παραγωγικότητα. Μέχρι στιγμής, έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 14 φορές, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας.

Η παρουσία του Ραφίνια είναι ζωτικής σημασίας για την επιθετική γραμμή της ισπανικής ομάδας, καθώς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και πιο παραγωγικούς της παίκτες. Ο μυϊκός τραυματισμός του προκαλεί ανησυχία για το χρονικό διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους και την πιθανή επίδραση που θα έχει στην αγωνιστική πορεία της Μπαρτσελόνα, σε μια κρίσιμη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta