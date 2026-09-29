Ο Ολυμπιακός στο Κάουνας για τη δεύτερη νίκη στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει απόψε την ευρωπαϊκή του διαδρομή στο Κάουνας, όπου στις 20:00 αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις για τη 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague. Ο ξεκάθαρος στόχος για τους «ερυθρόλευκους» είναι η επίτευξη δεύτερης εκτός έδρας νίκης, διατηρώντας το αήττητο σερί τους στο ξεκίνημα της διοργάνωσης με 2/2. Η αναμέτρηση διεξάγεται στη Zalgirio Arena, μία έδρα που φημίζεται για τις απαιτήσεις της και αποτελεί παραδοσιακά ένα δύσκολο «κάστρο» για κάθε αντίπαλο.

Η αρχή στη Euroleague

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν τη φετινή τους πορεία στη EuroLeague με νίκη, γεγονός που καθιστά την αποψινή αναμέτρηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η Ζάλγκιρις κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με σκορ 83-77, δείχνοντας τις δυνατότητές της από την πρώτη αγωνιστική.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός άνοιξε τη σεζόν με μια εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση, σημειώνοντας 106 πόντους απέναντι στην Μπασκόνια, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα και την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Η δύσκολη έδρα του Κάουνας

Η Zalgirio Arena στο Κάουνας αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της EuroLeague, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ιστορία των αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά τι τον περιμένει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου η ατμόσφαιρα είναι πάντα ένθερμη και πιεστική για τους φιλοξενούμενους.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αποστολής πριν από την αναμέτρηση. Χαρακτήρισε την έδρα της Ζάλγκιρις ως ιδιαίτερα απαιτητική και υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί μια πολύ καλή εμφάνιση από όλους τους παίκτες για να φύγει με το επιθυμητό αποτέλεσμα και τη νίκη.

Η τελευταία αναμέτρηση και το σερί

Η τελευταία επίσκεψη των «ερυθρόλευκων» στο Κάουνας εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τέλος. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ζάλγκιρις είχε επικρατήσει με σκορ 99-94 έπειτα από δύο παρατάσεις, σε μια αναμέτρηση που έμεινε στην ιστορία για την έντασή της.

Αυτή η νίκη της Ζάλγκιρις είχε βάλει τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί εννέα διαδοχικών νικών του Ολυμπιακού απέναντι στην λιθουανική ομάδα. Το γεγονός αυτό προσθέτει έναν επιπλέον παράγοντα προσοχής για τους Πειραιώτες στην αποψινή αναμέτρηση, καθώς επιδιώκουν να συνεχίσουν το φετινό τους αήττητο σερί.

Στόχοι και ειδική προσφορά

Παρά τις γνωστές δυσκολίες της έδρας και την ιστορία των αναμετρήσεων, ο στόχος του Ολυμπιακού παραμένει ξεκάθαρος και αμετάβλητος: η κατάκτηση της δεύτερης εκτός έδρας νίκης και η επίτευξη του 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης της EuroLeague. Η ομάδα θέλει να διατηρήσει το θετικό της μομέντουμ.

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Με πληροφορίες από: Reader