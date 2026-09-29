Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Άρη από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι

Η ΠΑΕ Άρης καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, όπως αποφάσισε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ). Η επιβολή του προστίμου σχετίζεται με ένα γκράφιτι που είχε δημιουργηθεί σε έναν εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης». Το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε ήδη αφαιρεθεί από την πλευρά του συλλόγου, έπειτα από σχετική εισαγγελική παρέμβαση.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ και το ύψος του προστίμου

Η ΔΕΑΒ προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ στην ΠΑΕ Άρης. Η αιτία για αυτή την απόφαση ήταν το γκράφιτι, το οποίο είχε εμφανιστεί σε έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης», της έδρας του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Η ενέργεια αυτή της ΔΕΑΒ έρχεται ως συνέχεια των εξελίξεων που αφορούσαν το συγκεκριμένο περιστατικό.

Παρά το γεγονός ότι το γκράφιτι είχε ήδη σβηστεί από τους υπευθύνους του συλλόγου, η υπόθεση δεν θεωρήθηκε λήξασα από την πλευρά της ΔΕΑΒ. Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη την επιβολή της χρηματικής ποινής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεδομένων που είχαν προκύψει από το περιστατικό και την προηγούμενη εισαγγελική παρέμβαση.

Η εισαγγελική παρέμβαση και η έρευνα

Το γκράφιτι που είχε αποτυπωθεί στον εξωτερικό τοίχο του «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν πέρασε απαρατήρητο από τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενό του προκάλεσε την άμεση εισαγγελική παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή οδήγησε στη διαταγή για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί λεπτομερώς εάν το μήνυμα που είχε αποτυπωθεί μέσω του γκράφιτι μπορούσε να εκληφθεί ως προτροπή ή υποκίνηση σε βία. Παράλληλα, η έρευνα είχε ως στόχο να διαπιστωθεί εάν από το συγκεκριμένο περιστατικό προέκυπταν ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης

Μετά την εισαγγελική παρέμβαση και τη διαταγή για την προκαταρκτική έρευνα, υπήρξε άμεση και αποφασιστική κινητοποίηση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Ο σύλλογος ενήργησε τάχιστα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αρχών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης, το επίμαχο γκράφιτι σβήστηκε άμεσα από τον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης». Για την κάλυψη του μηνύματος και την αποκατάσταση της όψης του τοίχου, χρησιμοποιήθηκε μαύρη μπογιά, η οποία κάλυψε πλήρως την επιφάνεια όπου είχε δημιουργηθεί το γκράφιτι, απομακρύνοντας το περιεχόμενό του.

Η συνέχεια της υπόθεσης παρά τη διαγραφή

Παρά την άμεση αντίδραση της ΠΑΕ Άρης και τη διαγραφή του γκράφιτι, η υπόθεση δεν έκλεισε οριστικά με αυτή την ενέργεια. Η διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την εισαγγελική παρέμβαση συνέχισε την πορεία της, οδηγώντας σε περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η ΔΕΑΒ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνέχειας, η ΔΕΑΒ προχώρησε στην επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει ότι η διαγραφή του γκράφιτι, αν και αποτελεσματική ως προς την απομάκρυνση του μηνύματος από τον τοίχο, δεν ακύρωσε τις συνέπειες που προέκυψαν από την αρχική του εμφάνιση και το περιεχόμενό του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta