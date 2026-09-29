Η διάθεση των εισιτηρίων της ΑΕΚ για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ

Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ έχουν τεθεί τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, στο πλαίσιο του UEFA Champions League. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας προαγοράς, με τα «μαγικά χαρτάκια» να αναμένεται να γίνουν «καπνός» λόγω της μεγάλης ζήτησης. Οι οπαδοί της Ένωσης ετοιμάζονται για ένα διπλό ταξίδι στην Αγγλία, όπου η ομάδα θα δώσει δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες μέσα σε μία εβδομάδα.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το Έτιχαντ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ήτοι 20:00 τοπική ώρα, στο Etihad Stadium.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League. Η τιμή των εισιτηρίων έχει καθοριστεί στα 35 ευρώ, ενώ η Ένωση υπολογίζει ότι περισσότεροι από 3.000 οπαδοί της θα βρεθούν στις κερκίδες του Έτιχαντ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Η διπλή «κιτρινόμαυρη» απόβαση στην Αγγλία

Οι οπαδοί της ΑΕΚ προετοιμάζονται για μία διπλή «κιτρινόμαυρη» απόβαση επί αγγλικού εδάφους, με στόχο να βάψουν τόσο το Λονδίνο όσο και το Μάντσεστερ στα χρώματα της ομάδας. Η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου, όταν η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριζ, στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Έξι ημέρες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Η αποστολή της ομάδας θα παραμείνει στην Αγγλία για μία ολόκληρη εβδομάδα, καλύπτοντας το διάστημα μεταξύ των δύο αυτών σημαντικών ευρωπαϊκών αγώνων.

Η φρενίτιδα για τα εισιτήρια της Σαχτάρ

Η ζήτηση για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων της ΑΕΚ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα υψηλή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Τα «μαγικά χαρτάκια» για την αναμέτρηση στο Λονδίνο έκαναν «φτερά» μέσα σε λίγες μόνο ώρες από τη διάθεσή τους.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκτιμά ότι περίπου 10.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στο Στάμφορντ Μπριζ, δημιουργώντας μία δυνατή ατμόσφαιρα. Ανάλογη πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, με την πρόβλεψη να είναι ότι και αυτά θα εξαφανιστούν σύντομα, επιβεβαιώνοντας τον ενθουσιασμό των οπαδών.

Οδηγίες για την παραλαβή και την είσοδο

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ παρείχε και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο.

Παράλληλα με την παράδοση του εισιτηρίου, θα δοθούν και αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο. Αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης και στην ομαλή διεξαγωγή της παρουσίας των οπαδών στο Etihad Stadium την ημέρα της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta