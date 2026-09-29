Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: «Πολλοί παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, προέβη σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου στις 21:15, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα αποτελέσουν δικαιολογία για την απόδοση των «πρασίνων».

Οι σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αγωνιστεί απέναντι στη Βιλερμπάν έχοντας σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του. Συγκεκριμένα, εκτός μάχης βρίσκονται οι Χούαντσο Ερνανγκόμεθ, Σλούκας, Φαλ, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις. Ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε ότι, παρά τις πολλές απουσίες, η ομάδα δεν πρόκειται να «κλάψει» για την κατάσταση αυτή.

«Πρέπει να παίξουμε καλά πρώτα απ’ όλα», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε για αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον». Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε την ανάγκη να βρεθούν λύσεις εκ των έσω, προκειμένου η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επόμενων αγώνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίπτωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Ομπράντοβιτς εκτίμησε ότι ο Ισπανός φόργουορντ θα απουσιάσει για περίπου δέκα ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερνανγκόμεθ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, αλλά ούτε και για το άλλο ματς της «διαβολοβδομάδας» κόντρα στη Μακάμπι.

Η προσέγγιση στους τραυματίες

Σχετικά με τη διαχείριση των τραυματιών παικτών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξήγησε τη φιλοσοφία της ομάδας. «Έχουν το πρόγραμμά τους», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν ασκείται πίεση στους παίκτες να επιστρέψουν νωρίτερα από το ενδεδειγμένο. Ο βασικός στόχος είναι να είναι 100% έτοιμοι, προτού επανενταχθούν στην ομάδα.

«Θα δούμε πότε είναι καλή περίοδος να τους βάλουμε μέσα», σημείωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την προσοχή που δίνεται στην πλήρη αποκατάσταση των αθλητών. Ο Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δεδομένων των προβλημάτων και του απαιτητικού καλενταριού, αλλά πρόσθεσε ότι «έτσι είναι για όλους».

Ανάλυση του αντιπάλου, Βιλερμπάν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε και σε ανάλυση του αντιπάλου, της Βιλερμπάν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η γαλλική ομάδα έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε τους παίκτες της Βιλερμπάν ως αθλητικούς και έμπειρους, στοιχεία που τους καθιστούν έναν επικίνδυνο αντίπαλο.

Επιπλέον, ο Ομπράντοβιτς επισήμανε ότι η Βιλερμπάν είχε το καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να προσέξει ιδιαίτερα το παιχνίδι των Γάλλων στο transition, καθώς και τις καταστάσεις isolation.

Σεβασμός στον Τόνι Πάρκερ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξέφρασε επίσης τον σεβασμό του για τον Τόνι Πάρκερ, τον επικεφαλής της Βιλερμπάν. Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στις επιτυχίες του Πάρκερ ως παίκτη, σημειώνοντας ότι είναι τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA. Παράλληλα, εξήρε και το έργο του ως προπονητή.

Συγκεκριμένα, ο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι ο Τόνι Πάρκερ έχει αναπτύξει μια πολύ καλή δομή στην ομάδα του, τόσο σε επιθετικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αναγνώριση της ποιότητας του έργου που επιτελείται στη Βιλερμπάν υπό την καθοδήγηση του Γάλλου θρύλου του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta