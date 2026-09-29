Αντρέα Τρινκιέρι: «Πεταλούδες στο στομάχι για μένα με γεμάτο γήπεδο»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, μίλησε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μανρέσα, στο πλαίσιο της έναρξης του Eurocup. Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης του κόσμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πίεση του αποτελέσματος, την κατάσταση των παικτών Γκρέι και Χουγκάζ, καθώς και στο ενδεχόμενο προσθηκών στο ρόστερ.

Ενθουσιασμός για την πρεμιέρα του Eurocup

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε ότι η ομάδα νιώθει πολύ ενθουσιασμένη για το πρώτο παιχνίδι. Ανέφερε ότι οι παίκτες ξόδεψαν πολλή ενέργεια το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αλλά υπογράμμισε πως πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση στο Eurocup για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του για μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο, καθώς, όπως τόνισε, η ομάδα δεν ένιωσε ποτέ την παρουσία του στην έδρα της φέτος, αφού δεν έπαιξε καθόλου εκεί.

Ο Τρινκιέρι επισήμανε ότι το σημαντικότερο για την ομάδα είναι να κάνει μία μεγάλη επαναφορά, καθώς όλα τα τελευταία παιχνίδια της ήταν εναντίον ομάδων Euroleague. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία πολύ έξυπνη, ισπανική ομάδα, τη Μανρέσα.

Η αναμέτρηση με τη Μανρέσα και η συγκέντρωση

Ο Ιταλός προπονητής περιέγραψε τη Μανρέσα ως μια ομάδα που ξέρει να παίζει, να ξεγελάει τους αντιπάλους, να ανοίγει πολύ καλά τους χώρους και να σουτάρει αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι το παιχνίδι απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, καθώς αυτά είναι που κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν.

Ο Τρινκιέρι προσπάθησε να αποφορτίσει την όποια πίεση υπάρχει στον ΠΑΟΚ ενόψει της έναρξης του Eurocup, μεταφέροντας την προσοχή στην προσπάθεια και τη συγκέντρωση.

Η πίεση του αποτελέσματος και η νοοτροπία της ομάδας

Σχετικά με την πίεση του αποτελέσματος και το αν το αυριανό παιχνίδι είναι «must-win» για τον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι απάντησε ότι μπορεί να υπάρχει η νοοτροπία του «must-win», αλλά σίγουρα θα έρθουν και ήττες. Ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θέλει να ξεκινήσει την πορεία της στο Eurocup δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό.

Ο προπονητής εξήγησε ότι το «must-win» δεν σημαίνει εγγύηση νίκης, αλλά εγγύηση προσπάθειας για νίκη. Επισήμανε την ανάγκη για συγκέντρωση, σκληρό παιχνίδι και σωστή εκτέλεση όλων των μικρών πραγμάτων για να εξασφαλιστεί η νίκη. Αυτή, όπως είπε, είναι η δουλειά του με τους παίκτες. Πρόσθεσε ότι είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και τώρα η ομάδα πρέπει να έχει την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι.

Η κατάσταση των παικτών και οι απουσίες

Αναφορικά με την κατάσταση των παικτών Γκρέι και Χουγκάζ, ο Αντρέα Τρινκιέρι ενημέρωσε ότι ο Χουγκάζ δεν θα αγωνιστεί, γεγονός που καθιστά την ομάδα «πιο κοντή». Για τον Γκρέι, δήλωσε ότι αν παίξει, θα είναι σημαντικό για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ελπίδα να τον έχει στη διάθεσή του.

Η σημασία του κόσμου και οι «πεταλούδες στο στομάχι»

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας με κόσμο στο γήπεδο. «Θα έχω πεταλούδες στο στομάχι μου! Ζω γι’ αυτό!», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι είχε την τύχη να κερδίσει κάποιους τίτλους, αλλά πιστεύει ότι τα τρόπαια «σκονίζονται», ενώ οι μνήμες μένουν για πάντα. Για τον ίδιο, η παρουσία του κόσμου και οι μνήμες αποτελούν «καύσιμο».

Απάντηση για προσθήκες και το ενδεχόμενο φαβοριτισμού

Όσον αφορά το ενδεχόμενο προσθήκης στην ομάδα, με αφορμή το θέμα του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο Τρινκιέρι απέφυγε να μιλήσει για αυτό. Αντιθέτως, τόνισε ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά του την αυριανή ημέρα, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, καθώς αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup και αν αυτό φέρνει περισσότερη πίεση στην ομάδα, ο προπονητής σχολίασε ότι ο τρόπος που του τέθηκε η ερώτηση ήταν «κάπως... πονηρός».

Με πληροφορίες από: Gazzetta