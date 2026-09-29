Μάρκο Νίκολιτς: «Μισώ να χάνω, δεν πρέπει να είμαστε αλαζόνες αλλά ούτε και να πέφτουμε σε κατάθλιψη»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, βρέθηκε πρόσφατα στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Δικτύου των Ακαδημιών της ομάδας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα, όπου ο Νίκολιτς συνομίλησε με τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο προπονητής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της εργασίας που συντελείται στις ακαδημίες για το μέλλον του συλλόγου, ενώ παράλληλα ανέλυσε την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.

Η αξία των ακαδημιών και η προσωπική διαδρομή

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στη σπουδαιότητα της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι αυτή είναι καθοριστική για τη μελλοντική πορεία του συλλόγου. Η ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελεί βασικό πυλώνα για την ομάδα, προσφέροντας μια σταθερή βάση για το μέλλον.

Ο Νίκολιτς μοιράστηκε επίσης μια προσωπική του αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 20 ετών. Η απόφασή του αυτή είχε ως στόχο να αφιερωθεί πλήρως στην προπονητική, μια πορεία που τον οδήγησε σήμερα στον πάγκο της ΑΕΚ.

Φιλοσοφία νίκης και διαχείρισης συναισθημάτων

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία των συναισθημάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μετά από πολλές νίκες δεν μπορούμε να γίνουμε αλαζόνες και να βρισκόμαστε στα σύννεφα». Αντίστοιχα, τόνισε ότι «μετά από μια ή δύο ήττες δεν μπορείς να πέσεις σε κατάθλιψη».

Ο Σέρβος τεχνικός επισήμανε ότι αυτή η νοοτροπία είναι «φυσιολογική για τα Βαλκάνια», καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι Έλληνες είναι Βαλκάνιοι και μοιράζονται την ίδια κουλτούρα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «αυτό δεν είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο», καθώς τόσο η αλαζονεία όσο και η απώλεια αυτοπεποίθησης μετά από ήττες δεν είναι ωφέλιμες για την ομάδα. «Πρέπει πάντα να βρίσκεσαι στο απαιτούμενο επαγγελματικό επίπεδο», συμπλήρωσε.

Οι προκλήσεις της διακοπής και οι ευκαιρίες για τους νέους

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στις τρέχουσες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, πρώτη φορά που έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή, διότι άλλαξαν τους κανόνες». Παρόλα αυτά, τόνισε ότι «συμβαίνει πάντα με την Εθνική ομάδα», καθώς όταν εργάζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως η ΑΕΚ, «πάντα φεύγουν 10, 12, 14, 15, 16 παίκτες», κάτι που έχουν συνηθίσει.

Τη συγκεκριμένη περίοδο της διακοπής, ο προπονητής τη χαρακτήρισε «χρήσιμη μέρα για να φέρουμε τα νέα παιδιά», μια πρακτική που ακολουθείται συνέχεια σε τέτοιες περιστάσεις. Εξήγησε ότι για κάποια παιδιά της Ακαδημίας, ηλικίας 16 ετών, «το να κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα είναι μια καλή εμπειρία και τους δίνει κίνητρο να δουλέψουν περισσότερο».

Αν και αναγνώρισε τη δυσκολία, καθώς οι παίκτες από την Αφρική και τη Νότια Αμερική θα ενσωματωθούν μόλις δύο μέρες πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ο Νίκολιτς είδε και την θετική πλευρά. «Από την άλλη μπορείς να τσεκάρεις τα παιδιά και να ελέγξεις τους νεαρούς παίκτες και να δώσεις την ευκαιρία σε ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Το «μισώ να χάνω» και το μότο της ομάδας

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την έντονη αντιπάθειά του για την ήττα. «Αυτή είναι η άποψή μου και μισώ να χάνω. Είναι αλήθεια ότι όταν χάνουμε ένα παιχνίδι, το μισώ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αστειεύτηκε δείχνοντας τους παίκτες, λέγοντας: «Ίσως είμαι δύσκολος για εκείνους στη δουλειά μετά».

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στο αγαπημένο του μότο, το οποίο, όπως είπε, «όλοι εδώ αποδέχονται». Πρόκειται για το «Fight, Believe, Never Give Up». Ο Νίκολιτς τόνισε ότι «αυτή η μάχη δεν θα σταματήσει ποτέ», προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει «ίσως ακόμη περισσότερο για τα παιδιά παρά για τους επαγγελματίες παίκτες». Κατέληξε λέγοντας ότι αν κάποιος «θέλει κάτι πάρα πολύ και αν είσαι έτοιμος να δουλέψεις γι’ αυτό και αν δεν τα παρατήσεις ποτέ, αν είσαι συνεπής», τότε μπορεί να το πετύχει.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta