Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα ματς με Βιλερμπάν και Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στους επερχόμενους αγώνες της Euroleague. Ο Ισπανός φόργουορντ δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια με τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι, τα οποία αποτελούν μέρος της «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης. Η απουσία του οφείλεται σε μυϊκό σπασμό, όπως έγινε γνωστό.

Η απουσία του Ισπανού φόργουορντ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ένας κομβικός Ισπανός φόργουορντ για τον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι διαθέσιμος για τους δύο κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν στην Euroleague. Η απουσία του χαρακτηρίζεται ως σημαντική για την ομάδα, καθώς στερείται έναν βασικό της παίκτη σε μια απαιτητική περίοδο. Η παρουσία του θεωρείται καθοριστική για την αγωνιστική λειτουργία των «πρασίνων».

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο αθλητής εντοπίζεται στον δεξιό προσαγωγό, όπου έχει υποστεί μυϊκό σπασμό. Αυτή η κατάσταση τον καθιστά ανίκανο να αγωνιστεί, όπως επιβεβαιώθηκε από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Ο μυϊκός σπασμός αποτελεί τον λόγο της αναγκαστικής του απουσίας από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του προπονητή της ομάδας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου δέκα ημερών. Αυτό το χρονικό διάστημα καθιστά σαφές ότι ο παίκτης δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επικείμενες αναμετρήσεις της Euroleague, καθώς απαιτείται χρόνος αποκατάστασης.

Ο «Ζοτς», όπως είναι γνωστός ο Ομπράντοβιτς, τόνισε πως ο Ισπανός φόργουορντ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο ματς που έρχονται. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την αναγκαστική του απουσία από το παρκέ και την ανάγκη της ομάδας να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της για τους συγκεκριμένους αγώνες.

Οι αγώνες που επηρεάζονται

Οι «πράσινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο δύσκολους αντιπάλους χωρίς τον Ερνανγκόμεθ. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 30 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, όπου ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague και έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ομάδας.

Ο δεύτερος αγώνας της «διαβολοβδομάδας» θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου, επίσης στις 21:15. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατάταξη και την ψυχολογία της ομάδας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν δίχως την παρουσία του Ισπανού φόργουορντ.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού

Παρά την απουσία του κομβικού Ισπανού φόργουορντ, ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει το «τρία στα τρία» στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική της δυναμική και να κερδίσει και τους δύο αγώνες της «διαβολοβδομάδας», παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την απώλεια ενός βασικού παίκτη.

Η προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου θα γίνει δίχως την παρουσία του Χουάντσο, γεγονός που απαιτεί από τους υπόλοιπους παίκτες να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την απουσία του. Η ομάδα θα πρέπει να βρει λύσεις και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, προκειμένου να πετύχει τους αγωνιστικούς της στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta