Το πηγαδάκι του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με τους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο Αμερικανός γκαρντ που έχει περάσει όμορφα χρόνια στον Ολυμπιακό, συναντήθηκε την Τρίτη με τους πρώην συμπαίκτες του από την ελληνική ομάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας της Λιθουανίας, λίγο πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις για την Euroleague. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα λόγω τραυματισμού, ο Γουίλιαμς-Γκος δεν έχασε την ευκαιρία να χαιρετήσει τους παλιούς του φίλους.

Η συνάντηση στο Κάουνας

Η δράση στην Euroleague συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, και το πρόγραμμα της Τρίτης περιελάμβανε οκτώ παιχνίδια. Ένα από αυτά ήταν η δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Κάουνας, όπου αντιμετώπισε τη Ζάλγκιρις στην κατάμεστη Zalgirio Arena. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για την ομάδα της Λιθουανίας, βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε την ευκαιρία να τα πει με τους πρώην συμπαίκτες του από τους Πειραιώτες. Η συνάντηση αυτή, αν και σύντομη, ήταν γεμάτη από αναμνήσεις και φιλικά πειράγματα, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρεί ο παίκτης με την πρώην ομάδα του. Χαιρέτησε μάλιστα τους πρώην συμπαίκτες του έναν-έναν, δείχνοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του.

Ο δεσμός με τους ερυθρόλευκους

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έχει συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας του με τον Ολυμπιακό, έχοντας περάσει όμορφα χρόνια αγωνιζόμενος με τη φανέλα των ερυθρολεύκων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, διατήρησε εξαιρετικές σχέσεις με τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση.

Αυτοί οι δεσμοί φάνηκαν ξεκάθαρα και στην πρόσφατη συνάντηση στο Κάουνας. Η ζεστή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η γενικότερη ατμόσφαιρα επιβεβαίωσαν ότι ορισμένες σχέσεις που δημιουργούνται στον αθλητισμό παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο, ανεξάρτητα από τις αλλαγές ομάδων.

Η απουσία από τον αγώνα

Παρόλο που ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος βρέθηκε στο γήπεδο, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ήταν διαθέσιμος για την ομάδα της Λιθουανίας, τη Ζάλγκιρις, λόγω τραυματισμού. Αυτή η απουσία στέρησε από τους φιλάθλους την ευκαιρία να τον δουν να αγωνίζεται απέναντι στους πρώην συμπαίκτες του σε ένα επίσημο παιχνίδι της Euroleague.

Η κατάσταση του τραυματισμού του δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στην αναμέτρηση, αλλά η παρουσία του στο γήπεδο και η επικοινωνία του με τους παίκτες του Ολυμπιακού ήταν από μόνη της μια ξεχωριστή στιγμή. Η συνάντηση αυτή υπογράμμισε το αθλητικό πνεύμα και τις φιλίες που αναπτύσσονται στον χώρο του μπάσκετ.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η συνάντηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με τους πρώην συμπαίκτες του δεν πέρασε απαρατήρητη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ομάδα των Πειραιωτών ανέβασε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τις στιγμές της επανασύνδεσης. Το βίντεο συνοδευόταν από ένα μήνυμα που εξέφραζε τα συναισθήματα της ομάδας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Γεια σου, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος! Πάντα ευχαρίστηση να σε βλέπουμε. Κάποιοι δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ». Το μήνυμα αυτό, γραμμένο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά («Hey, @NigelWG5 ! ???????? Always a pleasure to see you. Some bonds never fade. ???????? #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight»), υπογράμμισε τη διαχρονική φύση των σχέσεων που χτίζονται εντός του συλλόγου και την εκτίμηση προς τον Αμερικανό γκαρντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit