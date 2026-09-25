Σάκοτα: «Όλοι γνωρίζουν τι περάσαμε εδώ και ένα μήνα» εν όψει Super Cup

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρώτη της επίσημη υποχρέωση στο Super Cup Ελλάδας, όπου θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, προέβη σε δηλώσεις εν όψει του αγώνα, αναφερόμενος στην κατάσταση της ομάδας και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, στις 16:45.

Η συμμετοχή στο Super Cup και η σύνθεση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας, σε μία αναμέτρηση που σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για την Ένωση. Η ομάδα θα παραταχθεί κόντρα στους Πειραιώτες με μόλις τέσσερις ξένους παίκτες, ένα στοιχείο που καθιστά την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη για την «Ένωση».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την υπερηφάνεια της ομάδας για την παρουσία της μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων της περασμένης περιόδου του Πρωταθλήματος, γεγονός που της δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση. Ο στόχος, όπως τόνισε ο προπονητής, είναι η διεκδίκηση και η κατάκτηση ενός τροπαίου, προσθέτοντας κίνητρο στην πρώτη αυτή επίσημη αναμέτρηση.

Οι δυσκολίες της προετοιμασίας και η ετοιμότητα

Στις δηλώσεις του, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ΑΕΚ κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «όλοι γνωρίζουν τι περάσαμε εδώ και ένα μήνα», υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που επηρέασαν την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει των επίσημων αγώνων.

Ο προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε την επιθυμία να ήταν η ομάδα σε καλύτερη κατάσταση ετοιμότητας για αυτές τις αναμετρήσεις. Θα ήθελε να είχαν διεξαχθεί περισσότερα φιλικά ματς και να είχε διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα πιο έντονη, δεδομένου ότι η διοργάνωση περιλαμβάνει ως αντιπάλους και κάποιες ομάδες Ευρωλίγκας.

Το ζήτημα των τραυματισμών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ είναι οι τραυματισμοί των παικτών της. Ο Ντράγκαν Σάκοτα σχολίασε ότι «συμβαίνουν πολλές φορές κάποια πράγματα, που δεν είναι στο χέρι σου» και «δεν μπορείς να τα ελέγξεις», αναφερόμενος στις απρόβλεπτες αυτές καταστάσεις που επηρέασαν την ομάδα.

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι τραυματισμοί, ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να βρει τον επιθυμητό ρυθμό μέσα από τους αγώνες. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι τραυματισμένοι παίκτες θα επιστρέψουν κάποια στιγμή για να ενισχύσουν την ομάδα στα σημαντικά ματς που ακολουθούν.

Η εύρεση ρυθμού και το μήνυμα στους φιλάθλους

Με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Ντράγκαν Σάκοτα υπογράμμισε ότι η ομάδα θα βρει σιγά σιγά τον ρυθμό που επιθυμεί μέσα από τη διαδικασία των αγώνων. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να βελτιωθεί η απόδοση της ΑΕΚ στην πορεία.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής απηύθυνε έκκληση στους φιλάθλους της ΑΕΚ, ζητώντας τους υπομονή. Το μήνυμα αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της στήριξης προς την ομάδα, καθώς αυτή ξεκινά μια νέα αγωνιστική περίοδο με σημαντικές προκλήσεις, αρχής γενομένης από το Super Cup Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta