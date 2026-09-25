Πιθανή αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι: Οι ομάδες που θα επωφεληθούν

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες οικονομικών ατασθαλιών που αντιμετώπιζε. Οι παραβάσεις αυτές τοποθετούνται χρονικά μεταξύ του 2009 και του 2018, με τις πιθανές ποινές να ποικίλλουν από απλή επίπληξη και πρόστιμο, έως αφαίρεση τίτλων και υποβιβασμό από την Premier League. Το ενδεχόμενο αφαίρεσης πρωταθλημάτων έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για το ποιες ομάδες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τέτοια εξέλιξη.

Οι κατηγορίες κατά της Μάντσεστερ Σίτι

Οι «Πολίτες» βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί. Οι οικονομικές αυτές ατασθαλίες φέρεται να έλαβαν χώρα σε ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2009 και 2018. Η σοβαρότητα των παραβάσεων έχει φέρει τον σύλλογο σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Οι πιθανές τιμωρίες που εξετάζονται για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι ποικίλες και μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία της ομάδας. Οι ποινές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια απλή επίπληξη, την επιβολή χρηματικού προστίμου, την αφαίρεση τίτλων που έχουν κατακτηθεί, αλλά ακόμα και τον υποβιβασμό της ομάδας από την Premier League. Η κουβέντα πλέον επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση αυτή για το μέλλον του συλλόγου.

Τα πρωταθλήματα που ενδέχεται να αφαιρεθούν

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καταγράφηκαν οι φερόμενες παραβάσεις, δηλαδή από το 2009 έως το 2018, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τρία πρωταθλήματα της Premier League. Αυτοί οι τίτλοι είναι αυτοί του 2012, του 2014 και του 2018. Το ενδεχόμενο αφαίρεσης αυτών των τροπαίων αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται, ως μέρος των κυρώσεων για τις οικονομικές ατασθαλίες.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η αφαίρεση αυτών των τριών πρωταθλημάτων από τη Μάντσεστερ Σίτι, τότε αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν στις ομάδες που είχαν τερματίσει στη δεύτερη θέση της εκάστοτε χρονιάς. Αυτή η διαδικασία θα αναδιαμορφώσει σημαντικά το ιστορικό των κατακτήσεων στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, επηρεάζοντας το παλμαρέ δύο μεγάλων αγγλικών συλλόγων.

Οι ομάδες που θα επωφεληθούν από την αφαίρεση τίτλων

Αν τελικά η Premier League προχωρήσει στην αφαίρεση των πρωταθλημάτων από τη Μάντσεστερ Σίτι και αυτά δοθούν στις δεύτερες ομάδες, δύο αγγλικοί σύλλογοι θα επωφεληθούν άμεσα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από αυτές τις ομάδες, η οποία θα δει το παλμαρέ της να αυξάνεται κατά δύο επιπλέον κούπες. Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ θα λάβει τα πρωταθλήματα των σεζόν 2012 και 2018.

Ο δεύτερος σύλλογος που θα καρπωθεί έναν τίτλο είναι η Λίβερπουλ. Οι «Κόκκινοι» θα προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους το πρωτάθλημα της σεζόν 2014, το οποίο θα τους αποδοθεί σε περίπτωση αφαίρεσης από τη Σίτι. Αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει σημαντικά την κατάταξη των ομάδων με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αλλαγές στην ιστορία των πρωταθλημάτων

Η πιθανή ανακατανομή των τίτλων θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ιστορία των κατακτήσεων της Premier League. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», δηλαδή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα βρεθούν μόνοι πρώτοι στη λίστα των αγγλικών συλλόγων με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Το σύνολο των τίτλων τους θα φτάσει τους 22, ξεπερνώντας τους 20 που έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ θα ακολουθήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε αυτή τη λίστα, φτάνοντας τους 21 τίτλους. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν από 20 πρωταθλήματα ο καθένας, θα αποκτήσουν νέα δεδομένα στην ιστορική τους κατάταξη. Αντίθετα, η Μάντσεστερ Σίτι θα υποχωρήσει από τους δέκα τίτλους που κατέχει σήμερα, στους επτά, ισοφαρίζοντας τον αριθμό των πρωταθλημάτων της Άστον Βίλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta