Η ετοιμότητα του Μπρινιόλι και ο συναγωνισμός στην εστία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ διαθέτει δύο ικανούς γκολκίπερ, γεγονός που επιτρέπει στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να αισθάνεται ήσυχος για τη θέση κάτω από την εστία. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει αποδείξει την ετοιμότητά του όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Θωμά Στρακόσια, ο οποίος ήταν η νούμερο ένα επιλογή από την αρχή της σεζόν. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει έναν υγιή συναγωνισμό μεταξύ των δύο τερματοφυλάκων, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για μια ομάδα με τις απαιτήσεις της ΑΕΚ.

Η ευκαιρία του Μπρινιόλι και η πρώτη εμφάνιση στο Champions League

Ο Θωμάς Στρακόσια αποτέλεσε μία από τις κομβικές μονάδες της ΑΕΚ κατά την περσινή κατάκτηση του τίτλου, καθώς και στην πορεία της ομάδας μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Ωστόσο, ένα ράγισμα στο χέρι που υπέστη πριν από το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, έδωσε την ευκαιρία στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League, σε ηλικία 35 ετών.

Η μοναδική αυτή εμπειρία δεν πέρασε απαρατήρητη στην πατρίδα του, την Ιταλία. Ο Ιταλός γκολκίπερ μίλησε στη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας του, την Gazzetta dello Sport, για το γεγονός, ενώ έκανε και μια συγκινητική προσωπική ανάρτηση. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν του Μπρινιόλι στην ΑΕΚ, και κάθε φορά που του ζητείται να προσφέρει, πέρα από τους αγώνες Κυπέλλου, αποδεικνύει τη μεγάλη του ετοιμότητα.

Οι εμφανίσεις του Ιταλού γκολκίπερ

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, έχοντας αποδεχτεί τον ρόλο του, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ όταν προκύπτει ανάγκη. Την ετοιμότητά του αυτή την απέδειξε περίτρανα στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας, απέναντι σε ΛΑΣΚ, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο.

Ειδικά στα δύο τελευταία εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος, όπου η ΑΕΚ παρουσιάστηκε εκτεθειμένη αμυντικά, ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε συνολικά έξι επεμβάσεις στις οκτώ τελικές που δέχθηκε στην εστία. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Wyscout, αλλά και την εικόνα που παρουσίασε, αντικατέστησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Στρακόσια στον «άσο».

Ο υγιής συναγωνισμός και οι δηλώσεις του Μπρινιόλι

Παρόλο που η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς αγωνίζεται μόνο ένας, μεταξύ των δύο γκολκίπερ της ΑΕΚ υπάρχει ένας υγιής συναγωνισμός. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις δηλώσεις του Μπρινιόλι το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο έχει πάρει τα γάντια του βασικού.

«Θα ήθελα να παίξω με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά από την άλλη ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Τόμι (Στρακόσια), επειδή το αξίζει. Ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία μας μέχρι εδώ και θα ήταν δίκαιο. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Εάν χρειαστεί να παίξω εγώ, θα είμαι έτοιμος», είχε τονίσει στην Gazzetta dello Sport ο Μπρινιόλι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ιταλός τερματοφύλακας μιλούσε με αυτόν τον τρόπο για τον συμπαίκτη του, αναδεικνύοντας το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί.

Ο «πονοκέφαλος» του Μάρκο Νίκολιτς

Μετά τη διακοπή, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επιλογή του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση του τερματοφύλακα, όταν ο Θωμάς Στρακόσια επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας θα προέρχεται από περίοδο αποκατάστασης, ενώ ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα έχει πίσω του μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες εμφανίσεις του.

Αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει έναν ευχάριστο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, «πονοκέφαλο» για τον Σέρβο τεχνικό. Η ΑΕΚ θα έχει στη διάθεσή της δύο τερματοφύλακες σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας στον προπονητή της επιλογές για την απαιτητική συνέχεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta