Χάλκινο μετάλλιο για τη Λυδία Παναγιωτίδου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πάρμα

Η Λυδία Παναγιωτίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ16, το οποίο διεξήχθη στην Πάρμα της Ιταλίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση, φτάνοντας μέχρι την ημιτελική φάση του μονού κοριτσιών.

Ο δρόμος προς τον τελικό σταμάτησε στον ημιτελικό, όπου η Παναγιωτίδου ηττήθηκε από την Μιλένα Στάινκαμπ με 2-0 σετ. Παρά τον αποκλεισμό, η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια στο European Junior Championships κ16.

Η εντυπωσιακή πορεία της Παναγιωτίδου

Η Λυδία Παναγιωτίδου, η οποία κατέχει την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέδειξε υψηλό επίπεδο αγωνιστικότητας και σταθερότητα, καταγράφοντας συνολικά τέσσερις νίκες πριν φτάσει στην κρίσιμη φάση των ημιτελικών.

Στις πρώτες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, η Παναγιωτίδου αντιμετώπισε και ξεπέρασε με επιτυχία τις αθλήτριες Καζαλίνο, Μάγκρο και Καρβάλιο Κράτσκε. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της φάσης ήταν ότι σε αυτές τις τρεις συναντήσεις, η Ελληνίδα τενίστρια δεν έχασε κανένα σερβίς, γεγονός που υπογράμμισε την κυριαρχία της και την οδήγησε με άνεση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Η σκληρή μάχη των προημιτελικών

Στη φάση των «8» καλύτερων αθλητριών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η Λυδία Παναγιωτίδου κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Ρέα Γκόντινιτς. Η αναμέτρηση αυτή εξελίχθηκε σε μια πραγματική δοκιμασία αντοχής και τακτικής, προσφέροντας ένα θέαμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά από μια σκληρή μάχη που διήρκεσε δύο ώρες και 45 λεπτά, η Παναγιωτίδου κατάφερε να επικρατήσει της αντιπάλου της με σκορ 6-1, 4-6, 6-4. Αυτή η κοπιαστική αλλά και σημαντική νίκη της εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ημιτελικός και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Στη φάση των ημιτελικών, η Λυδία Παναγιωτίδου βρέθηκε αντιμέτωπη με την Μιλένα Στάινκαμπ. Παρά την αποφασιστικότητα και την προσπάθεια που κατέβαλε, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της αντιπάλου της, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 6-4, 6-1.

Η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά, ωστόσο, ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο στο European Junior Championships κ16, αναδεικνύοντάς την σε χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η επίσημη απονομή του μεταλλίου στην Παναγιωτίδου πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Tennis Europe, κύριο Xένρικ Πέντερσεν, σε μια τελετή που επισφράγισε την επιτυχία της.

Η συμμετοχή στο διπλό κοριτσιών

Πέραν της ατομικής της διάκρισης στο μονό, η Λυδία Παναγιωτίδου συμμετείχε και στο διπλό κοριτσιών, όπου συνεργάστηκε με την Κωνσταντίνα Βολανάκη. Το ελληνικό δίδυμο επέδειξε καλή συνεργασία και κατάφερε να προχωρήσει στη διοργάνωση, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16».

Σε αυτή τη φάση, οι Παναγιωτίδου και Βολανάκη αντιμετώπισαν το ζευγάρι Καζαλίνο/Καστρακάνι και αποκλείστηκαν με σκορ 6-2, 7-5. Παρά τον αποκλεισμό από το διπλό, η συνολική παρουσία της Λυδίας Παναγιωτίδου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πάρμα κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου να αποτελεί την κορυφαία στιγμή της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta