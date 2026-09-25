Η εθνική Ελλάδος ξεκινά νέα πορεία με προσθήκη εμπειρίας στο ταλέντο

Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε τη νέα της περιπέτεια με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στο ήδη υπάρχον ταλέντο της ομάδας έρχεται να προστεθεί και η απαραίτητη εμπειρία. Αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, ειδικά μετά την απουσία της «γαλανόλευκης» από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μιχάλης Τσαμπάς, σε άρθρο του στο Gazzetta, αναλύει πώς αυτή η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε μελλοντικές επιτυχίες.

Η χαμένη ευκαιρία του Μουντιάλ

Το καλοκαίρι που μόλις πέρασε βρήκε τους Έλληνες φιλάθλους καθηλωμένους στους καναπέδες, παρακολουθώντας εξ αποστάσεως ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Η διοργάνωση αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως «μαμούθ» λόγω της διάρκειάς της και της συμμετοχής 46 ομάδων, διεξήχθη στα γήπεδα της Κεντρικής (Μεξικό) και Βόρειας (ΗΠΑ, Καναδάς) Αμερικής, χωρίς την παρουσία της Εθνικής Ελλάδος.

Η απουσία αυτή προκάλεσε έντονο το αίσθημα της χαμένης ευκαιρίας, καθώς η διαδικασία των προκριματικών είχε περάσει μέσα από έναν όμιλο που δεν προκαλούσε «φόβο και τρόμο». Ο όμιλος περιλάμβανε ομάδες όπως η Δανία, η Σκωτία και η Λευκορωσία, οι οποίες δεν θεωρούνται μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το αίσθημα αυτό εντάθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την παρατήρηση της συμμετοχής χωρών όπως η Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν και τα Ακρωτήρια.

Μια προικισμένη γενιά παικτών

Παρά την αποτυχία πρόκρισης, η τρέχουσα γενιά της Εθνικής Ελλάδος χαρακτηρίζεται ως «προικισμένη» και παρουσιάζει ένα «overdose ταλέντου» μέσα στο γήπεδο. Αυτό το ταλέντο έχει δώσει το δικαίωμα στους φιλάθλους να βάζουν τον πήχη όσο πιο ψηλά γίνεται για την ομάδα. Η αδυναμία της ομάδας να φανεί συνεπής σε ένα ραντεβού με την ιστορία, όπως ήταν η πρόκριση στο Μουντιάλ, προκάλεσε πόνο.

Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι παίκτες όπως ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Τζολάκης, ο Παυλίδης, ο μεγάλος άτυχος Ντέλιας, ο Τσιμίκας, ο Κουλιεράκης, ο Ζαφείρης, ο Ρέτσος, ο Κωστούλας, ο Μαυροπάνος, ο Βαγιαννίδης, ο Τεττέη και ο Ιωαννίδης δεν θα είναι παρόντες σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, αλλά και για παίκτες που συνεχίζουν να προσφέρουν στα ελληνικά γήπεδα. Η παραγωγή αυτών των ταλέντων είναι τέτοια που δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς ανάλογη στο παρελθόν.

Η πληθώρα επιθετικών και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Πρόσφατα, το Gazzetta είχε αναφερθεί στην πληθώρα επιθετικών που διαθέτει η Εθνική Ελλάδος, ένα γεγονός που «λύνει» τα χέρια του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή η ποικιλία επιλογών στην επίθεση φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, στο «παλκοσένικο» του Μαρακανά, αγωνίστηκαν οι Παυλίδης, Κωστούλας, Ιωαννίδης και Τεττέη, ενώ ο Δουβίκας ήρθε να προσθέσει το «κερασάκι» στην επιθετική γραμμή. Ο προπονητής, σχολιάζοντας τις επιλογές του μετά το ματς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε φορ», προσθέτοντας με χιούμορ: «μακάρι να υποφέρει πάντα για τέτοια».

Μαθήματα από το παρελθόν

Υπάρχει το επιχείρημα να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, καθώς και στο προηγούμενο Nations League η Εθνική είχε «περίφημα» αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας «διπλάρας στο Wembley». Ωστόσο, στα προκριματικά του Μουντιάλ, η ομάδα «τα έκανε θάλασσα». Αυτό το επιχείρημα είναι βάσιμο με βάση τα δεδομένα.

Παρόλα αυτά, η συζήτηση γύρω από την αποτυχία πρόκρισης μπορεί να είναι ευρεία. Μία προσωπική εκτίμηση αναφέρει ότι ένα «καταστροφικό πρώτο ημίχρονο» στο παιχνίδι με τη Δανία στο Φάληρο «τίναξε τα πάντα στον αέρα». Αυτή η εμπειρία, σε συνδυασμό με το υπάρχον ταλέντο, αναμένεται να προσδώσει στην ομάδα την απαραίτητη γνώση για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta