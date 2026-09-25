Ολλανδία: Εκτός αποστολής ο Μπρόμπεϊ για τα ματς με Σερβία και Ελλάδα

Ο επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, θα απουσιάσει από τις επικείμενες αναμετρήσεις της Ολλανδίας με τη Σερβία και την Ελλάδα, καθώς ο τραυματισμός του στο παιχνίδι των «οράνιε» με τη Γερμανία αποδείχθηκε σοβαρότερος από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ο Μπρόμπεϊ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Nations League, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής για τους δύο κρίσιμους αγώνες. Τη θέση του στην ομάδα θα καλύψει ο Τζόσουα Ζιρκζέι, ο οποίος αγωνίζεται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο τραυματισμός και η αμφιλεγόμενη φάση

Ο τραυματισμός του Μπράιαν Μπρόμπεϊ ήταν ένα από τα περιστατικά που συζητήθηκαν έντονα στα πρώτα παιχνίδια της Πέμπτης για το Nations League. Το συμβάν έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Γερμανία, και συγκεκριμένα στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εκείνη τη στιγμή, ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός για τη Σάντερλαντ, τραυματίστηκε και έπεσε στο χορτάρι.

Οι συμπαίκτες του, βλέποντάς τον να βρίσκεται στο έδαφος, ζήτησαν από τους Γερμανούς αντιπάλους τους να βγάλουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, τηρώντας τους κανόνες του fair play. Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των Ολλανδών παικτών. Αντίθετα, συνέχισαν τη φάση και κατάφεραν να σκοράρουν, με τον Φέλιξ Νμέτσα να είναι ο σκόρερ.

Ένταση στον αγωνιστικό χώρο και τελικό αποτέλεσμα

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Οι Ολλανδοί εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την έλλειψη αθλητικού πνεύματος από την πλευρά των Γερμανών, καθώς θεώρησαν ότι θα έπρεπε να είχαν διακόψει το παιχνίδι λόγω του τραυματισμού.

Παρά την ένταση που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1. Το γκολ της Ολλανδίας, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό σκορ, σημειώθηκε από τον Χάκπο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης.

Απουσία από κρίσιμες αναμετρήσεις του Nations League

Ο τραυματισμός του Μπράιαν Μπρόμπεϊ δεν ήταν απλώς μια στιγμιαία ενόχληση, αλλά αποδείχθηκε πιο σοβαρός, με αποτέλεσμα ο επιθετικός να μείνει εκτός αποστολής για δύο σημαντικά παιχνίδια των «οράνιε» στο πλαίσιο του Nations League. Η απουσία του επιβεβαιώθηκε, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος για τις προσεχείς αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μπρόμπεϊ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Ολλανδίας με τη Σερβία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι. Επίσης, θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Ελλάδα, που θα φιλοξενηθεί την 1η Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Η απώλεια του Μπρόμπεϊ θεωρείται σημαντική για την ολλανδική εθνική ομάδα.

Η αντικατάσταση στην αποστολή της Ολλανδίας

Μετά την επιβεβαίωση του τραυματισμού και την αδυναμία του Μπράιαν Μπρόμπεϊ να συμμετάσχει στις επικείμενες αναμετρήσεις, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή του στην αποστολή της Ολλανδίας. Τη θέση του τραυματία επιθετικού κλήθηκε να καλύψει ο Τζόσουα Ζιρκζέι.

Ο Τζόσουα Ζιρκζέι αγωνίζεται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εντάχθηκε στην ομάδα για να προσφέρει λύσεις στην επίθεση. Η επιλογή του Ζιρκζέι για την κάλυψη της θέσης του Μπρόμπεϊ στην αποστολή έγινε από τον Τσάβι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta