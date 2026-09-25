Ο Τζορτζ Ράσελ στην pole position στο Αζερμπαϊτζάν με τη «μεγαλύτερη διαφορά» της καριέρας του

Με έκπληξη και έντονη δόση χαράς υποδέχθηκε ο Τζορτζ Ράσελ το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο Μπακού. Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε την pole position για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, κυριαρχώντας με εμφατικό τρόπο στη διαδικασία. Η επίδοσή του ήταν τόσο εντυπωσιακή που ο ίδιος δήλωσε πως η διαφορά που πέτυχε ήταν η μεγαλύτερη ολόκληρης της καριέρας του.

Η επιστροφή στην κορυφή

Ο Τζορτζ Ράσελ επέστρεψε στην pole position, δείχνοντας την ταχύτητα που είχε η W17 από την έναρξη του τριημέρου. Η κυριαρχία του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ήταν εμφανής, καθώς εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αγώνα με εντυπωσιακό τρόπο. Με αυτή την επίδοση, ο Βρετανός οδηγός έφτασε τις 12 pole positions στην καριέρα του, έχοντας πλέον τον πρώτο λόγο για τη νίκη στον αγώνα της Κυριακής.

Η τελευταία φορά που ο Ράσελ βρέθηκε στην κορυφή της σειράς εκκίνησης είχε περάσει αρκετός καιρός, γεγονός που ενίσχυσε την ικανοποίησή του μετά το τέλος της μάχης στο Q3. Ο ίδιος δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την επίτευξη αυτή, η οποία ήρθε μετά από μια περίοδο αναμονής.

Η «μεγαλύτερη διαφορά» στην καριέρα του

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της επίδοσης του Ράσελ δεν ήταν μόνο η κατάκτηση της pole position, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επετεύχθη. Ο Βρετανός οδηγός άφησε τον Σαρλ Λεκλέρ 0,837 δευτερόλεπτα πίσω του, μια διαφορά που προκάλεσε την έκπληξη ακόμη και του ίδιου του Ράσελ. Μετά το τέλος της διαδικασίας, παραδέχθηκε ότι δεν θυμάται να έχει πετύχει παρόμοια διαφορά σε κανένα σημείο της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, ο Ράσελ δήλωσε: «Πιθανότατα είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχω πετύχει σε ολόκληρη την καριέρα μου, ακόμη κι αν συνυπολογίσω τις ημέρες μου στη Formula 2 και τη Formula 3». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος της επίδοσης και την απόλυτη κυριαρχία του στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπακού.

Η ικανοποίηση του Βρετανού οδηγού

Ο Τζορτζ Ράσελ εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για τον γύρο που πραγματοποίησε, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικά, πραγματικά καλό». Τόνισε επίσης την εξαιρετική συμπεριφορά του μονοθεσίου της Mercedes καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί στα όρια σε μια απαιτητική πίστα όπως αυτή του Μπακού.

«Ναι, είχε περάσει καιρός από την τελευταία μου pole. Είχε περάσει αρκετός καιρός, οπότε σίγουρα είναι ωραίο. Ο γύρος ήταν πραγματικά, πραγματικά καλός. Το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικό αυτό το τριήμερο και σε μία πίστα σαν κι αυτή, όταν μπορείς να κινηθείς τόσο κοντά στα όρια, είναι πραγματικά απίστευτο», ανέφερε ο Ράσελ, περιγράφοντας τα συναισθήματά του και την απόδοσή του.

Ο ρόλος του Φερστάπεν και το πλεονέκτημα του slipstream

Ο Ράσελ αναγνώρισε ότι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing είχε την ταχύτητα για να αποτελέσει σημαντική απειλή στη μάχη της pole position. Ωστόσο, ο Ολλανδός οδηγός δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την τελευταία του προσπάθεια υπό κανονικές συνθήκες. Ο Βρετανός οδηγός δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβη στο τέλος, αλλά υπέθεσε ότι ίσως να είχε σχέση με την κίτρινη σημαία του Λάντο, η οποία στέρησε από τον Φερστάπεν την τελευταία του ευκαιρία για έναν γρήγορο γύρο.

Εκτός από την απόδοση του μονοθεσίου του, σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της pole position έπαιξε και η στρατηγική θέση του Ράσελ στην πίστα. Ο Βρετανός βρέθηκε πίσω από τον Ίσακ Χατζάρ στην τεράστια ευθεία του Μπακού, εκμεταλλευόμενος το πλεονέκτημα του slipstream. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό του χάρισε επιπλέον ένα έως δύο δέκατα του δευτερολέπτου, συμβάλλοντας στον «υπέροχο γύρο» του.

Ο αγώνας της Κυριακής

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Ο Τζορτζ Ράσελ θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση, έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι φίλοι της Formula 1 αναμένουν με ενδιαφέρον την εξέλιξη του αγώνα, όπου ο Βρετανός θα επιδιώξει να μετατρέψει την pole position σε νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta