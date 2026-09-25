Η ΑΕΚ με τέσσερις ξένους στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, στις 16:45. Η Ένωση θα παραταχθεί απέναντι στους Πειραιώτες με περιορισμένο αριθμό ξένων παικτών, καθώς ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του μόλις τέσσερις εξ αυτών. Αυτή η διοργάνωση αναμένεται να κρίνει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν.

Οι διαθέσιμοι ξένοι παίκτες της Ένωσης

Για τον κρίσιμο ημιτελικό του Super Cup, ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει επιλέξει τέσσερις ξένους παίκτες που θα αγωνιστούν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Πρόκειται για τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Ερτέλ. Αυτοί οι αθλητές θα αποτελέσουν τη βασική ξένη δύναμη της ομάδας στην προσπάθειά της να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική, καθώς θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις απουσίες άλλων ξένων παικτών. Η προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι εντατική, με στόχο να προσφέρουν τα μέγιστα στην ομάδα.

Σημαντικές απουσίες για την ΑΕΚ

Πέρα από τους τέσσερις διαθέσιμους ξένους, η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες τριών ακόμα ξένων παικτών στον ημιτελικό. Συγκεκριμένα, δεν θα αγωνιστούν οι Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Οι απουσίες αυτές περιορίζουν τις επιλογές του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το ρόστερ του με βάση τις παρούσες συνθήκες.

Επιπλέον, εκτός των επιλογών του Ντράγκαν Σάκοτα μένει και ο Λεκαβίτσιους. Ο παίκτης αυτός δεν έχει λάβει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο, με τη διαδικασία να εκκρεμεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα του Super Cup.

Το πρόβλημα τραυματισμού του Γουίλιαμς

Ένας από τους παίκτες που δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ΑΕΚ είναι ο Γουίλιαμς. Ο συγκεκριμένος αθλητής έχει δηλωθεί κανονικά, ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, όπως αναφέρθηκε και στο «Gazz Floor by Novibet». Αυτός ο τραυματισμός τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή του Γουίλιαμς στην αγωνιστική δράση αναμένεται να μεταφερθεί χρονικά. Συγκεκριμένα, η ομάδα υπολογίζει να τον έχει ξανά στη διάθεσή της για την πρεμιέρα του Basketball Champions League. Εκεί, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη φινλανδική Βίλπας, σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η εκκρεμότητα με το διαβατήριο του Λεκαβίτσιους

Ο Λεκαβίτσιους αποτελεί μία ακόμα σημαντική απουσία για την ΑΕΚ στον αγώνα του Super Cup. Ο λόγος της απουσίας του είναι γραφειοκρατικός, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία για την απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου του. Εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, ο παίκτης δεν μπορεί να αγωνίσει.

Η ομάδα και ο παίκτης αναμένουν την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε ο Λεκαβίτσιους να μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στις αγωνιστικές επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα. Μέχρι τότε, θα παραμένει εκτός των αγώνων, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό της ομάδας.

Η πλήρης αποστολή του Ντράγκαν Σάκοτα

Παρά τις απουσίες, ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο παικτών για τον ημιτελικό του Super Cup. Η λίστα των διαθέσιμων αθλητών περιλαμβάνει τους εξής: Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Σκορδίλης, Τσαλμπούρης, Χαρτώνας και Γυμνόπουλος.

Αυτοί οι παίκτες θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό απέναντι στον Ολυμπιακό, με στόχο την πρόκριση. Η σύνθεση αυτή αντιπροσωπεύει τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου υπό τις δεδομένες συνθήκες των απουσιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta