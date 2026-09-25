Η ΑΕΚ BC και η Superbet παρουσίασαν τη χορηγική τους συνεργασία

Η ΚΑΕ ΑΕΚ και η Superbet προχώρησαν στην επίσημη παρουσίαση της χορηγικής τους συνεργασίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το έτος 2029. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπου, εκτός από την ανακοίνωση της συνεργασίας, αποκαλύφθηκαν και οι νέες αγωνιστικές εμφανίσεις της «Βασίλισσας» για τη σεζόν 2026/27.

Η επίσημη εκδήλωση στην καρδιά της Αθήνας

Η παρουσίαση της συνεργασίας μεταξύ της ΑΕΚ BC και της Superbet έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου. Ο χώρος φιλοξενίας ήταν το The Ilisian, στην καρδιά της Αθήνας, όπου οι δύο πλευρές έκαναν το επόμενο βήμα στην κοινή τους πορεία, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ΑΕΚ, μαζί με τη διοίκηση και το επιτελείο της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας. Την εταιρεία Superbet εκπροσώπησαν στελέχη της, τα οποία παρακολούθησαν την επίσημη ανακοίνωση και τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων.

Η Superbet ως μεγάλος χορηγός της «Βασίλισσας»

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την παρουσία της Superbet ως μεγάλου χορηγού της ΚΑΕ ΑΕΚ. Το brand της εταιρείας θα αποκτήσει κεντρική θέση στις νέες εμφανίσεις της ομάδας, αναδεικνύοντας την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Πρόκειται για μια νέα κοινή διαδρομή που ενώνει την ΑΕΚ και τη Superbet, οι οποίες μοιράζονται υψηλές φιλοδοξίες και κοινές αξίες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σχέσης που θα υπερβαίνει τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγίας, αναπτύσσοντας μια βαθύτερη σύνδεση.

Τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της βραδιάς ήταν τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων της ΑΕΚ, οι οποίες προορίζονται για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Οι φανέλες παρουσιάστηκαν από τέσσερις παίκτες της ομάδας, τους Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Δημήτρη Κατσίβελη και Γκρεγκ Μπράουν.

Οι νέες κιτρινόμαυρες φανέλες θα συνοδεύσουν τη «Βασίλισσα» στις εγχώριες και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα αγωνιστεί με αυτές στις μάχες της GBL (Basket League) και του Basketball Champions League, έχοντας πλέον το λογότυπο της Superbet σε κεντρική και εμφανή θέση.

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, καλωσόρισε τη Superbet στην οικογένεια της ομάδας. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία και την επένδυση της εταιρείας, καθώς και στις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο πλευρές.

«Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ που ήρθατε και κάνατε την τιμή, στην παρουσίαση της νέας μας φανέλας και του νέου μας χορηγού», δήλωσε ο κ. Αγγελόπουλος. «Η οικογένεια της ΑΕΚ καλωσορίζει την Superbet, η οικογένεια της ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά, κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών μας, την ιστορία αυτών που έπαιξαν για την ομάδα, κουβαλάει 102 χρόνια ιστορίας, τις αξίες και τα ιδανικά της ομάδας μας. Όλα αυτά που παραμένουν διαχρονικά και αναλλοίωτα θα συμπορευθούν μαζί με τις αξίες και το κοινό όραμα που μοιραζόμαστε με τη Superbet».

Με πληροφορίες από: Reader