Πώς θα εκτίσουν τις ποινές τους Ναν και Τζόουνς στις εγχώριες διοργανώσεις

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού βρίσκονται αντιμέτωποι με την έκτιση των ποινών που τους επιβλήθηκαν για το επεισόδιο στον 5ο τελικό της περσινής σεζόν. Οι δύο αθλητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, λόγω των τιμωριών τους. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκτισης των ποινών τους στις εγχώριες διοργανώσεις, είναι απαραίτητο να δηλωθούν στην 8άδα των ξένων παικτών των ομάδων τους.

Οι ποινές και το Super Cup

Ο γκαρντ του «τριφυλλιού», Κέντρικ Ναν, είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές αποκλεισμό, ενώ ο σέντερ των «ερυθρολεύκων», Ταϊρίκ Τζόουνς, είχε λάβει ποινή επτά αγωνιστικών. Αυτές οι ποινές προέκυψαν από το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον πέμπτο τελικό της περσινής σεζόν.

Λόγω των εν λόγω τιμωριών, κανένας από τους δύο παίκτες δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Super Cup, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Ακόμη και στην περίπτωση που οι ομάδες τους προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης, οι Ναν και Τζόουνς δεν θα προλάβουν να εκτίσουν πλήρως τις ποινές τους και να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Η σημασία της δήλωσης στην 8άδα των ξένων

Για να είναι δυνατή η έκτιση των ποινών τους, οι δύο παίκτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν συμπεριληφθεί στην οκτάδα των ξένων αθλητών που δηλώνουν οι ομάδες τους. Εάν δεν συμβεί αυτό, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκτίσουν τις αγωνιστικές αποκλεισμού τους μέσω της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ολυμπιακός έχει ήδη προχωρήσει στη συμπερίληψη του Ταϊρίκ Τζόουνς στην οκτάδα των ξένων παικτών του. Αντίστοιχα, αναμένεται ότι και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πράξει το ίδιο με τον Κέντρικ Ναν, δηλώνοντάς τον στην αντίστοιχη λίστα, προκειμένου να διασφαλιστεί η έναρξη της έκτισης της ποινής του.

Εκτός τελικής εξάδας, εντός 8άδας

Παρόλο που Ναν και Τζόουνς αναμένεται να δηλωθούν στην οκτάδα των ξένων, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική εξάδα παικτών που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του Super Cup. Η κίνηση αυτή, της δήλωσης στην ευρύτερη οκτάδα, είναι κρίσιμη για την έναρξη της έκτισης των ποινών τους.

Για παράδειγμα, εάν ο Κέντρικ Ναν δεν δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων, θα χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για να εκτίσει μέρος της ποινής του. Αυτό ισχύει ειδικά αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό και προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης, καθώς η συμμετοχή του στον τελικό θα μετρούσε ως μία από τις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του.

Εναλλακτικές και αναμονή αποφάσεων

Στην περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ, Κέντρικ Ναν, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην συμπεριληφθεί εξαρχής στην οκτάδα των ξένων για το Super Cup. Λόγω της μικρότερης διάρκειας της τιμωρίας του, που είναι δύο αγωνιστικές, θα μπορούσε να εκτίσει την ποινή του στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Το ζήτημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί πολύ σύντομα, καθώς η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός AKTOR, αναμένεται να γνωστοποιήσει την οκτάδα των ξένων παικτών της, μέσα από την οποία θα επιλεγεί η τελική εξάδα που θα αγωνιστεί στο Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta