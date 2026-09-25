Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαμορφώνει τις πεντάδες του Παναθηναϊκού από τα φιλικά έως την Euroleague

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ήδη ξεκινήσει τη διαμόρφωση των πεντάδων του Παναθηναϊκού, από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια μέχρι την πρεμιέρα της EuroLeague. Ορισμένοι συνδυασμοί παικτών έχουν αρχίσει να επαναλαμβάνονται και να ξεχωρίζουν, παρά τις υπάρχουσες απουσίες στην ομάδα. Η δουλειά του Σέρβου τεχνικού γίνεται εμφανής, με τον Ντίνο Μήτογλου να αναφέρεται στην αμυντική φιλοσοφία που έχει μεταδώσει ο προπονητής στους παίκτες του.

Επιστροφή και φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει τεράστια συναισθηματική φόρτιση, λόγω της ισχυρής σύνδεσής του με το «τριφύλλι». Παράλληλα, αυτή η επιστροφή αποτελεί ένα τακτικό σεμινάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ομάδα.

Ο «Ζοτς» έχει προλάβει να μεταδώσει στους παίκτες του μια συγκεκριμένη αμυντική φιλοσοφία, όπως δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου μετά το τέλος της πρεμιέρας στη EuroLeague. Έχουν ήδη παρατηρηθεί τα πρώτα λειτουργικά σχήματα, στα οποία το ελληνικό στοιχείο φαίνεται να ξεχωρίζει.

Τα πρώτα δείγματα από τα φιλικά

Ήδη από τα φιλικά προετοιμασίας, οι «πράσινοι» έδειξαν δείγματα της δουλειάς που έχει ξεκινήσει. Στο τουρνουά της Ρόδου, καθώς και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», άπαντες έγιναν μάρτυρες της προσπάθειας που καταβάλλεται στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.

Οι συνδυασμοί των πεντάδων εξετάζονται με τη βοήθεια του HudlInstat, επιτρέποντας την ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση της απόδοσης των σχημάτων.

Η πρεμιέρα στην Euroleague και η αρχική πεντάδα

Στην πρεμιέρα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με επιβλητικό σκορ 91-72, προσφέροντας τα πρώτα επίσημα δείγματα γραφής. Ο Σέρβος τεχνικός έστειλε ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στον εγχώριο κορμό των παικτών του.

Η αρχική πεντάδα που παρέταξε ο Ομπράντοβιτς αποτελούνταν από τους Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρη Μαντζούκα. Αυτός ο συνδυασμός θεωρήθηκε ο κινητήριος μοχλός του «τριφυλλιού» στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η ανάλυση της πιο χρησιμοποιημένης πεντάδας

Το συγκεκριμένο σχήμα, με τρεις Έλληνες παίκτες στο παρκέ, ήταν το πλέον χρησιμοποιημένο από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μένοντας στο Glass Floor για 13 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός είχε θετικό πρόσημο +7 στο plus/minus.

Η πεντάδα αυτή σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα, με μόλις ένα λάθος. Παρόλο που δεν ήταν η πιο παραγωγική πεντάδα σε απόλυτους αριθμούς, χαρακτηρίστηκε από διάρκεια και ισορροπία, δίνοντας στον Ομπράντοβιτς τη δυνατότητα να ξεκινήσει το παιχνίδι με ένα σχήμα που συνδύαζε μέγεθος και α.

Οι σημαντικές απουσίες και ο αντίκτυπός τους

Στον σχεδιασμό της ομάδας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές απουσίες παικτών. Οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκονται εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι έτοιμος για την επιστροφή του, καθώς συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα για τον αγώνα κόντρα στην Παρί, αν και δεν αγωνίστηκε. Αυτοί οι παίκτες θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις πενταδάτοι και η επιστροφή τους στη δράση αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta