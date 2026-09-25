Nations League: Στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα μετά την ισοπαλία Ολλανδίας – Γερμανίας

Η ισοπαλία με σκορ 1-1 ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία, στο πλαίσιο της League A του Nations League, είχε άμεσο αντίκτυπο στην κορυφή του ομίλου. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας με 2-1, φέρνει την Εθνική μας ομάδα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η κυριαρχία των «πάντσερ» στο πρώτο μέρος

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Γερμανούς, τα «πάντσερ», να δείχνουν πιο αποφασισμένοι. Στον πάγκο τους βρισκόταν για πρώτη φορά ο Γιούργκεν Κλοπ, γεγονός που προσέδιδε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εμφάνισή τους. Οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας ευκαιρίες και πιέζοντας την αντίπαλη άμυνα.

Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 32ο λεπτό, όταν ο Νμέτσα κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ένα σουτ από κοντινή απόσταση, διαμορφώνοντας το 0-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με τη Γερμανία να προηγείται και να έχει το προβάδισμα.

Η αντεπίθεση των «οράνιε» και η καθυστερημένη ισοφάριση

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «οράνιε» της Ολλανδίας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διαφορετικό πρόσωπο, αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την ισοφάριση. Άσκησαν πίεση στην άμυνα των Γερμανών και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, αναζητώντας το γκολ που θα τους έφερνε ξανά στο παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την Ολλανδία, ο Τσάβι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση.

Η επιμονή των Ολλανδών ανταμείφθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 92ο λεπτό, ο Χάκπο με ένα ωραίο τελείωμα στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, παίρνοντας από έναν ο καθένας.

Η Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου

Η ισοπαλία αυτή μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του ομίλου. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση. Η Εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει εκτός έδρας της Σερβίας με σκορ 2-1, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς.

Έτσι, τόσο η Ολλανδία όσο και η Γερμανία βρίσκονται δύο βαθμούς πίσω από την Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr