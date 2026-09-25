Ο Τζος Νίμπο νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες, αμφίβολος για τον Ολυμπιακό

Σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί η Μπαρτσελόνα στις αρχικές αγωνιστικές της Euroleague, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Αμερικανό σέντερ Τζος Νίμπο. Ο παίκτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την παρουσία του σε κρίσιμες αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που η ομάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις της.

Ο τραυματισμός του Τζος Νίμπο και η επίσημη ενημέρωση

Ο Τζος Νίμπο, ο οποίος εντάχθηκε φέτος στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζει εκ νέου προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι σωματικές ενοχλήσεις δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Η διοίκηση των Καταλανών προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού σέντερ, επιβεβαιώνοντας τον τραυματισμό του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νίμπο υπέστη τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Πιο αναλυτικά, όπως γνωστοποιήθηκε, πρόκειται για μια κάκωση στον μυ σόλιο, ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά γάμπα του παίκτη. Αυτή η απρόοπτη εξέλιξη δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην frontline της ισπανικής ομάδας, ακριβώς πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της σεζόν.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης και οι αγώνες

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών της Μπαρτσελόνα για τον χρόνο αποκατάστασης του Τζος Νίμπο κάνουν λόγο για απουσία που κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών εβδομάδων. Αυτή η χρονική περίοδος σημαίνει ότι ο παίκτης θα χάσει τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, η οποία θα πρέπει να προσαρμόσει τα αγωνιστικά της πλάνα χωρίς την παρουσία του βασικού της σέντερ.

Επιπλέον, η απουσία του Νίμπο καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Palau Blaugrana», την 16η Οκτωβρίου. Η απουσία του θα επηρεάσει επίσης και την «διπλή» αγωνιστική της Euroleague που θα λάβει χώρα την ίδια περίοδο, όπου οι ομάδες καλούνται να δώσουν δύο απαιτητικά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις από τους υπόλοιπους παίκτες.

Η φετινή μεταγραφή και οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί

Ο Τζος Νίμπο εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα φέτος, με την ομάδα να έχει επενδύσει στις ικανότητές του και την παρουσία του στη θέση του σέντερ. Ωστόσο, οι τραυματισμοί φαίνεται να τον ταλαιπωρούν συστηματικά, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Η φετινή σεζόν ξεκινά με ένα απρόοπτο για τον Αμερικανό παίκτη, ο οποίος θα χρειαστεί υπομονή και χρόνο για να επιστρέψει πλήρως υγιής στους αγωνιστικούς χώρους και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Η ομάδα της Βαρκελώνης είχε βασίσει ένα σημαντικό μέρος του αρχικού της σχεδιασμού στην παρουσία του Νίμπο κάτω από τα καλάθια, θεωρώντας τον κομβικό για την ενίσχυση της ρακέτας. Η αναγκαστική του απουσία δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές από το τεχνικό επιτελείο, ώστε να καλυφθεί το κενό που προκύπτει στην αρχική σύνθεση και το rotation της ομάδας, ειδικά σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση όπως η Euroleague.

Πρόβλημα τραυματισμού και για τον Τόσαν Εβμπουομουάν

Εκτός από τον Τζος Νίμπο, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει πρόβλημα και με έναν ακόμα παίκτη της, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Ο λόγος γίνεται για τον Τόσαν Εβμπουομουάν, ο οποίος επίσης ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Συγκεκριμένα, ο Εβμπουομουάν έχει υποστεί τραυματισμό στον ώμο, γεγονός που τον κρατάει εκτός των προπονήσεων και των αγώνων της ομάδας, προσθέτοντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στο προπονητικό επιτελείο.

Η επιστροφή του Τόσαν Εβμπουομουάν στην ενεργό δράση έχει δρομολογηθεί για τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να έχει δοθεί πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ταυτόχρονη απουσία δύο παικτών από την frontline της Μπαρτσελόνα δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες και προκλήσεις για την ομάδα, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες αυτές σε ένα απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν, τόσο στην Euroleague όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις, με τους διαθέσιμους παίκτες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο βάρος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta