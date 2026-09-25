Ο Ολυμπιακός επέλεξε τους οκτώ ξένους για το Super Cup

Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει στην επιλογή των οκτώ ξένων παικτών που θα τον εκπροσωπήσουν στο επερχόμενο Super Cup. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τις αναμετρήσεις να φιλοξενούνται στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Εν όψει του ημιτελικού αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, η ομάδα καλείται να προβεί στην απόφαση να αποκλείσει δύο από τους επιλεγμένους αθλητές, μια διαδικασία που αποτελεί μέρος των κανονισμών της διοργάνωσης.

Η επιλογή των ξένων παικτών από τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει καταλήξει στην οκτάδα των ξένων παικτών που θα αποτελέσουν τον κορμό της ομάδας για τις αναμετρήσεις του Super Cup. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει αθλητές που έχουν επιλεγεί για να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις επικείμενες αναμετρήσεις.

Οι οκτώ ξένοι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή είναι οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοβ. Αυτοί οι αθλητές θα είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Κλειστό του Περιστερίου.

Το πρόγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής του Super Cup

Το Super Cup αποτελεί την πρώτη επίσημη διοργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου για τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες ομάδες. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι, όπου και θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 16:45. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει σε μια επιτυχημένη πορεία, ξεκινώντας τις επίσημες υποχρεώσεις της με θετικό πρόσημο και διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό.

Η δύσκολη απόφαση για τον αποκλεισμό δύο παικτών

Παρά την αρχική επιλογή των οκτώ ξένων παικτών, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική και δύσκολη απόφαση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Super Cup, δύο από τους επιλεγμένους ξένους παίκτες θα πρέπει να αποκλειστούν από την τελική δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Ο Έλληνας τεχνικός θα κληθεί να επιλέξει τους έξι ξένους που θα αγωνιστούν, λαμβάνοντας υπόψη τις αγωνιστικές ανάγνες και την τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού. Η διαχείριση του ρόστερ και η τελική επιλογή αποτελούν βασικό στοιχείο της προετοιμασίας για τον σημαντικό ημιτελικό.

Το νικηφόρο ξεκίνημα στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με μια εμφατική νίκη, επικρατώντας της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η αναμέτρηση, στην οποία ο Ολυμπιακός ήταν φιλοξενούμενος, έληξε με σκορ 106-89 υπέρ των «ερυθρόλευκων», σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Στον αγώνα αυτό, ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους οι Βεζένκοβ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας. Η νίκη αυτή ενισχύει την ψυχολογία του συνόλου και δίνει ώθηση εν όψει των εγχώριων διοργανώσεων, όπως το επερχόμενο Super Cup, όπου η ομάδα θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta