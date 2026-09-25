Επική ανατροπή για το Κουρασάο, νίκησε με 4-3 την Κόστα Ρίκα

Μία απίθανη επιστροφή και μία επική ανατροπή σημειώθηκε στα ξημερώματα της Παρασκευής στο Σαν Χοσέ, όπου η εθνική ομάδα του Κουρασάο κατάφερε να επικρατήσει με 4-3 της Κόστα Ρίκα. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να χάνουν με 3-0 στο ημίχρονο, αλλά και μέχρι το 60ό λεπτό της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Σαν Χοσέ

Ο αγώνας διεξήχθη στο Σαν Χοσέ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Concacaf Nations League. Η Κόστα Ρίκα ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Τα τέρματα για τους γηπεδούχους σημείωσαν ο Σινκλέρ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ ο Μόρα πρόσθεσε δύο ακόμη γκολ στο 23ο και στο 45ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 3-0 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο, την οποία το κοινό έμαθε καλύτερα στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με το σκορ να παραμένει στο 3-0 υπέρ της Κόστα Ρίκα μέχρι και το 60ό λεπτό του αγώνα.

Η εντυπωσιακή αντίδραση του «Μπλε Κύματος»

Παρά το μεγάλο προβάδισμα της Κόστα Ρίκα, το Κουρασάο, γνωστό και ως «Μπλε Κύμα», δεν το έβαλε κάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα των φιλοξενούμενων κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και φτάνοντας στην επικράτηση με 4-3. Αυτή η απίθανη επιστροφή ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις είκοσι λεπτά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους υποστηρικτές της ομάδας.

Η ανατροπή ξεκίνησε με το γκολ του Γκόρε στο 62ο λεπτό, ενώ ακολούθησε το τέρμα του Τσονγκ στο 66ο λεπτό. Ο Γκόρε σκόραρε ξανά στο 78ο λεπτό, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, και η ανατροφή ολοκληρώθηκε με το γκολ του Παουλίνα στο 83ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα και τη νίκη στο Κουρασάο.

Οι καθοριστικές αλλαγές του Ντικ Άτβοκαατ

Κλειδί στην επική αυτή ανατροπή ήταν οι κινήσεις του έμπειρου προπονητή του «Μπλε Κύματος», Ντικ Άτβοκαατ. Ο Ολλανδός τεχνικός προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, φέρνοντας στον αγωνιστικό χώρο τους Γκόρε, Τσονγκ και Παουλίνα. Και οι τρεις αυτοί παίκτες ξεκίνησαν τον αγώνα από τον πάγκο και η είσοδός τους αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι τρεις αλλαγές του Άτβοκαατ λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές χρειάστηκαν μονάχα είκοσι λεπτά για να πετύχουν τα τέσσερα γκολ που ανέτρεψαν το εις βάρος τους 3-0. Με τις δικές τους ενέργειες, χάρισαν στην ομάδα τους ένα πολύτιμο «τρίποντο» στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η βαθμολογική άνοδος και οι άλλες αναμετρήσεις

Με τη νίκη αυτή, το μικρό νησί της Καραϊβικής ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου του στην διοργάνωση του Concacaf Nations League. Το Κουρασάο βρίσκεται σε ισοβαθμία με την Αϊτή του Πιερό και τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίες επίσης ξεκίνησαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, η Αϊτή επικράτησε του Τρινιντάντ, στην αποστολή του οποίου βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία. Αντίστοιχα, η Δομινικανή Δημοκρατία κατάφερε να νικήσει την ομάδα της Νικαράγουα. Οι νίκες αυτές διαμορφώνουν μία ενδιαφέρουσα κατάσταση στην κορυφή του ομίλου.

Η παρουσία του Τζέρεμι Αντόνισε στην αποστολή

Για την ιστορία, στην αποστολή του Κουρασάο για τα τέσσερα παιχνίδια του Nations League βρίσκεται και ο επιθετικός της Κηφισιάς, Τζέρεμι Αντόνισε. Παρόλα αυτά, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με την Κόστα Ρίκα, παραμένοντας στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta