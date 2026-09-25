Ελισάβετ Τελτσίδου: «Έχω νοοτροπία στρατιώτη, είναι τεράστια πρόκληση να δουλεύεις τέσσερα χρόνια για μία μέρα»

Η Ελισάβετ Τελτσίδου έχει εισέλθει στο τελικό «σπριντ» της προετοιμασίας της, καθώς οδεύει προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο του 2026. Η κορυφαία αυτή διοργάνωση πρόκειται να διεξαχθεί στο Μπακού, με τις ημερομηνίες να έχουν οριστεί από τις 4 έως τις 11 Οκτωβρίου. Η 30χρονη Ελληνίδα τζουντόκα, η οποία διαθέτει μια εντυπωσιακή πορεία με περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, παραχώρησε μια αναλυτική συνέντευξη στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο (EJU). Μέσα από αυτή τη συνέντευξη, η Τελτσίδου «σύστησε» ξανά τον εαυτό της, λίγο πριν από τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει για τη φετινή χρονιά.

Μια δεκαετία διακρίσεων και πρόσφατες επιτυχίες

Η Ελισάβετ Τελτσίδου αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο ξεχωριστές αθλήτριες της Γηραιάς Ηπείρου στην κατηγορία της. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην πληθώρα των μεταλλίων που έχει κατακτήσει, αλλά και στην αξιοσημείωτη διάρκεια της καριέρας της στο τζούντο. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται πέντε χρυσά μετάλλια σε διοργανώσεις Grand Slam, καθώς και δύο μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει εκπροσωπήσει τη χώρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού. Η τρέχουσα περίοδος τη βρίσκει σε εξαιρετική φόρμα, καθώς η «όρεξή» της έχει ανοίξει μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Grand Slam της Βουδαπέστης, το οποίο έλαβε χώρα στα μέσα του μήνα. Προηγήθηκε επίσης η κατάκτηση του χρυσού στους Μεσογειακούς Αγώνες στα τέλη του Αυγούστου, γεγονότα που σηματοδοτούν μια πολύ καλή αγωνιστική φάση για την ίδια.

Καμπ Ολυμπιακής προετοιμασίας και συνέντευξη στην EJU

Στην τρέχουσα καλή της περίοδο συνέβαλε σημαντικά ένα καλό καμπ Ολυμπιακής προετοιμασίας. Αυτό το καμπ ακολούθησε τη διοργάνωση της Ουγγαρίας και πραγματοποιήθηκε στη γειτονική Σλοβακία, με επίκεντρο την πόλη της Μπρατισλάβας. Εκεί, η Ελισάβετ Τελτσίδου είχε την ευκαιρία να εντατικοποιήσει την προπόνησή της και να προετοιμαστεί για τους επερχόμενους αγώνες.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στη Μπρατισλάβα, η Ελληνίδα τζουντόκα παραχώρησε και την αναλυτική συνέντευξη στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο. Η συνέντευξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στην Τελτσίδου να αναλύσει την πορεία της και να μοιραστεί τις σκέψεις της σχετικά με τις προκλήσεις και τους στόχους της, ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.

Οι Ολυμπιακές εμπειρίες και η νέα προσέγγιση

Η Ελισάβετ Τελτσίδου μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφερόμενη στα μαθήματα που πήρε από λάθη και «αποτυχίες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρόωρος αποκλεισμός της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Εκεί, παρόλο που είχε φτάσει ως το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία των -70 κιλών, αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τη Γκαμπριέλα Βίλεμς, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

«Όταν ήμουν μικρή, είχα αυτό το όνειρο. Πήγα στο Τόκιο και ήταν κάτι τεράστιο για μένα. Τερμάτισα έβδομη και ήμουν χαρούμενη. Στο Παρίσι, όμως, ήθελα περισσότερα. Ήθελα το μετάλλιο, άρα υπήρχε και μεγαλύτερη πίεση», δήλωσε η αθλήτρια. Πλέον, η πορεία της χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στους μεγάλους αγώνες, με το βλέμμα της να είναι σταθερά στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η νοοτροπία του στρατιώτη και η απόλαυση της διαδρομής

Η Ελληνίδα τζουντόκα υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς μάθησης από κάθε αποτέλεσμα. «Κάθε φορά μαθαίνεις, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να το απολαμβάνω και να πηγαίνω καλά προετοιμασμένη», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και σωστή προετοιμασία.

Η Τελτσίδου περιέγραψε την κορυφαία πρόκληση των αγώνων με τα λόγια: «Στο τέλος, όμως, όλα κρίνονται σε μία ημέρα. Τέσσερα χρόνια για μία ημέρα. Είναι μία τεράστια πρόκληση». Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθεί να αλλάξει μικρές λεπτομέρειες στην προετοιμασία της, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο σκέψης της. «Πιστεύω ότι όταν μένεις στο comfort zone σου, δεν έρχονται καλύτερα πράγματα», εξήγησε, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι να απολαμβάνει περισσότερο τη διαδρομή και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη του αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko