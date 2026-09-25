Ο Άρης εστιάζει στην επιθετική λειτουργία και την αξιολόγηση του ρόστερ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εκμεταλλεύεται τη διακοπή του πρωταθλήματος για να πραγματοποιήσει στοχευμένη δουλειά στην επιθετική λειτουργία του Άρη. Το διάστημα αυτό αξιοποιείται για την αντιμετώπιση αδυναμιών που έχουν εμφανιστεί στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Παράλληλα, η περίοδος αυτή λειτουργεί και ως διαδικασία αξιολόγησης του ρόστερ, με τον προπονητή να εξετάζει ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα το αγωνιστικό του πλάνο.

Η αξιοποίηση της διακοπής του πρωταθλήματος

Η διακοπή του πρωταθλήματος έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα μιας μικρής επανεκκίνησης για τον Άρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιοποιεί αυτό το διάστημα, χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, για να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Το τεχνικό επιτελείο έχει ήδη σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τις αδυναμίες της ομάδας, βασιζόμενο στο δείγμα των οκτώ επίσημων αγώνων που έχουν προηγηθεί.

Αυτή η εικόνα επιτρέπει την πιο στοχευμένη προσέγγιση σε θέματα που αφορούν τόσο την ομαδική λειτουργία όσο και τις επιδόσεις των μεμονωμένων παικτών. Ένα από τα βασικότερα σημεία που απαιτούν άμεση βελτίωση, όπως έχει διαφανεί, είναι η επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Εντατική δουλειά στην επιθετική λειτουργία

Οι προπονήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα είχαν έντονο επιθετικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις που στόχευαν στην ενίσχυση της επιθετικής αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στις συνεργασίες εντός του τελευταίου τρίτου του γηπέδου, καθώς και στις επιθέσεις που αναπτύσσονται από τα άκρα.

Επιπλέον, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στις τελικές προσπάθειες, σε καταστάσεις αριθμητικού πλεονεκτήματος και σε συνεχείς μεταβάσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ασκήσεις που απαιτούσαν γρήγορες αποφάσεις από τους παίκτες, με σκοπό την καλύτερη αντίδραση και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Το ζητούμενο του Μιχάλη Γρηγορίου

Για τον Μιχάλη Γρηγορίου, το ζητούμενο δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη γκολ. Ο προπονητής επιδιώκει να δει έναν Άρη με μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του, καθώς και έναν πιο καθαρό τρόπο ανάπτυξης της μπάλας. Στόχος είναι οι επιλογές των παικτών να είναι πιο ορθολογικές όταν η ομάδα βρίσκεται κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Γρηγορίου θέλει η ομάδα να μπορεί να μετατρέπει πιο αποτελεσματικά την κατοχή της μπάλας και την παρουσία της στο επιθετικό τρίτο σε πραγματική απειλή για τον αντίπαλο. Αυτό, φυσικά, αναμένεται να οδηγήσει και σε περισσότερα γκολ, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγικότητα του Άρη.

Διαδικασία αξιολόγησης του ρόστερ

Παράλληλα με την εντατική προπονητική δουλειά, η συγκεκριμένη περίοδος λειτουργεί και ως μια σημαντική διαδικασία αξιολόγησης για το ρόστερ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε περάσει από την αρχή της εβδομάδας το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές ότι το μεγάλο ρόστερ συνεπάγεται αυξημένο ανταγωνισμό για τις θέσεις στην ενδεκάδα.

Η καθημερινή εικόνα και απόδοση των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του προπονητή για το επόμενο διάστημα. Ο Γρηγορίου δεν εργάζεται μόνο πάνω στο πώς θέλει να αγωνίζεται ο Άρης, αλλά αξιολογεί ταυτόχρονα και ποιοι παίκτες είναι οι καταλληλότεροι για να υπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το αγωνιστικό πλάνο.

Επόμενα βήματα και στόχοι

Μετά από ένα απαιτητικό πρώτο κομμάτι προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν λάβει τρεις ημέρες χωρίς προπονήσεις. Αυτή η ανάπαυλα κρίνεται αναγκαία για την αγωνιστική και πνευματική τους αποφόρτιση, ώστε να επιστρέψουν ανανεωμένοι στις υποχρεώσεις τους.

Από τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η δουλειά θα συνεχιστεί με την ίδια ακριβώς στόχευση. Ο βασικός στόχος είναι ο Άρης να επιστρέψει στους αγώνες πιο λειτουργικός, με περισσότερη ένταση και διάρκεια στο παιχνίδι του, και κυρίως πιο αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta