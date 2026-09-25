Τη Δευτέρα (28/09) κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσής της, ότι τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής μας ομάδας, που είναι προγραμματισμένοι για τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, θα τεθούν σε κυκλοφορία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, την Ολλανδία και τη Γερμανία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για το UEFA Nations League.

Οι αναμετρήσεις αυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει μετά τη θετική έκβαση του πρώτου ματς του UEFA Nations League στο Βελιγράδι, όπου η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Σερβία.

Οι προσεχείς αναμετρήσεις στην Τούμπα

Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο σημαντικούς αγώνες στην έδρα της, στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Οι αντίπαλοι είναι δύο από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, η Ολλανδία και η Γερμανία, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για ποιοτικό θέαμα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής: Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 21:45. Λίγες ημέρες αργότερα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί τη Γερμανία, επίσης στις 21:45. Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Έναρξη και τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αυτές κρίσιμες αναμετρήσεις θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας θα πρέπει να επισκεφθούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική πλατφόρμα pame-ethniki.

Η πώληση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος που επιβάλλει ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο και περιορισμοί

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριό του απευθείας στο email που έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία. Για την είσοδο στο γήπεδο, απαιτείται η χρήση του QR code, το οποίο μπορεί να προβληθεί είτε στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου είτε να εκτυπωθεί σε εκτυπωτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι φίλαθλοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται αναλυτικά στο εισιτήριο. Επιπλέον, υπάρχει ένας περιορισμός στην αγορά, καθώς κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα εισιτήριο αγώνα, διασφαλίζοντας έτσι την ευρύτερη πρόσβαση.

Ειδικές ρυθμίσεις για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους

Στο πλαίσιο της οργάνωσης των αγώνων, έχει προβλεφθεί και η φιλοξενία των φιλάθλων των αντίπαλων ομάδων. Συγκεκριμένα, η θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας θα διατεθεί αποκλειστικά στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, είτε πρόκειται για την Ολλανδία είτε για τη Γερμανία.

Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων και στην εξυπηρέτηση των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν τις Εθνικές τους ομάδες. Η ΕΠΟ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την άνεση όλων των παρευρισκομένων στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta