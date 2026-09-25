Αλλαγή ώρας για τον τελικό του Stoiximan Super Cup

Ο τελικός του Stoiximan Super Cup, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (27/9), θα διεξαχθεί σε νέα ώρα. Η αναμέτρηση έχει οριστεί πλέον για τις 20:00, αντί για τις 21:00 που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Σε αυτή συμμετέχουν οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Νέα ώρα έναρξης για τον τελικό

Ο μεγάλος τελικός του Stoiximan Super Cup, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (27/9), θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα, η έναρξη του αγώνα ορίστηκε στις 20:00.

Η αλλαγή αυτή στο πρόγραμμα της διοργάνωσης αποφασίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή, με την αρχική ώρα διεξαγωγής να είναι οι 21:00. Η νέα ώρα αφορά αποκλειστικά τον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο.

Η μεταφορά της διοργάνωσης από τη Ρόδο

Το φετινό Stoiximan Super Cup, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι.

Αρχικά, η διοργάνωση είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στη Ρόδο. Ωστόσο, υπήρξε μεταφορά της έδρας λόγω κρουσμάτων ιογενούς γαστρεντερίτιδας.

Τα κρούσματα αυτά επηρέασαν τις αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, οι οποίες είχαν δώσει φιλικά παιχνίδια στο νησί. Η οριστική μεταφορά στο Περιστέρι κρίθηκε απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών

Μία ακόμη σημαντική απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή του Stoiximan Super Cup είναι ότι όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τόσο τους δύο ημιτελικούς αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο (26/9), όσο και τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/9).

Το πρόγραμμα των ημιτελικών αναμετρήσεων

Πριν από τον τελικό, το Σάββατο (26/9) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί του Stoiximan Super Cup, οι οποίοι θα κρίνουν τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Ο πρώτος ημιτελικός φέρνει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Αυτός ο αγώνας έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 16:45.

Ο δεύτερος ημιτελικός της ημέρας θα διεξαχθεί το βράδυ, με τον Παναθηναϊκό να αναμετράται με τον ΠΑΟΚ. Η έναρξη αυτής της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko