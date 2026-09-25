Η EHCB και ο ΣΕΠΚ διευρύνουν την εκπαιδευτική τους συνεργασία

Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EuroLeague Head Coaches Board – EHCB) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) ανακοίνωσαν με ιδιαίτερη χαρά την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε και αναπτύχθηκε μέσα από τα τρία τελευταία διεθνή Σεμινάρια Προπονητών του EHCB, τα οποία φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες επιμόρφωσης.

Οι δύο οργανισμοί επιβεβαιώνουν τη σταθερή κοινή τους δέσμευση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη διαρκή πρόοδο των προπονητών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με το επόμενο βήμα να αφορά μια ακόμη πιο στενή σχέση που θα επεκταθεί σε νέους τομείς.

Η αρχική συνεργασία και τα σεμινάρια στην Ελλάδα

Η συνεργασία μεταξύ της EHCB και του ΣΕΠΚ έχει ήδη μια σημαντική πορεία, καθώς αναπτύχθηκε μέσα από τη διοργάνωση των τριών τελευταίων διεθνών Σεμιναρίων Προπονητών του EHCB. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ΣΕΠΚ αποτέλεσε έναν πολύτιμο συνεργάτη, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων.

Τα σεμινάρια αυτά φιλοξενήθηκαν με επιτυχία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων καλοκαιριών. Μέσα από αυτά, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη του EHCB να συμβάλουν ενεργά στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεγαλύτερου προπονητικού σεμιναρίου στον κόσμο, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Επέκταση της συνεργασίας στην EHCB Coaches Academy

Το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη πορεία αυτής της συνεργασίας αφορά μια ακόμη πιο στενή σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών. Η διευρυμένη αυτή συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στα σεμινάρια, αλλά θα επεκταθεί και θα συμπεριλάβει την EHCB Coaches Academy, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο ολοκληρωμένη φάση στην κοινή τους προσπάθεια για την ανάπτυξη των προπονητών.

Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και την παροχή ακόμη περισσότερων και πιο εξειδικευμένων ευκαιριών για τους προπονητές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι δηλώσεις του προέδρου της EHCB, Τσάβι Πασκουάλ

Ο πρόεδρος του EHCB, Τσάβι Πασκουάλ, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας με τον ΣΕΠΚ. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ένας πολύτιμος συνεργάτης μας τα τελευταία τρία χρόνια, θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας».

Ο κ. Πασκουάλ τόνισε πως αυτή η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της EHCB να συμβάλλει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητών σε όλο τον κόσμο. Η δήλωσή του επιβεβαιώνει τη διεθνή διάσταση των στόχων του οργανισμού και την αναγνώριση του ρόλου του ΣΕΠΚ σε αυτή την παγκόσμια αποστολή.

Η θέση του προέδρου του ΣΕΠΚ, Παναγιώτη Γιαννάκης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ, Παναγιώτης Γιαννάκης, υπογράμμισε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχει η αποστολή του Συνδέσμου. Για αυτό τον λόγο, όπως ανέφερε, ο ΣΕΠΚ καλωσόρισε την Ένωση Προπονητών της EuroLeague και το συνέδριό της στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής, αναγνωρίζοντας την αξία της πρωτοβουλίας.

Ο κ. Γιαννάκης εξέπρασε την ισχυρή επιθυμία του ΣΕΠΚ αυτή η συνεργασία, η οποία έχει αποδειχθεί εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές, να επεκταθεί και να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Αυτή η δήλωση δείχνει τη μακροπρόθεσμη προοπτική και τη στρατηγική σημασία που αποδίδει ο ελληνικός σύνδεσμος σε αυτή τη σύμπραξη.

Ο ΣΕΠΚ ως πρωτοπόρος και οι μελλοντικές προοπτικές

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και έναν πρωτοποριακό χαρακτήρα, καθώς ο ΣΕΠΚ αποτελεί τον πρώτο εθνικό σύνδεσμο προπονητών που προχωρά σε επίσημη συνεργασία με το EHCB. Αυτό αναδεικνύει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση που υπάρχει μεταξύ των δύο οργανισμών.

Και οι δύο πλευρές εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Παράλληλα, δηλώνουν την κοινή τους επιθυμία να υπάρξουν στο μέλλον ακόμη περισσότερες αντίστοιχες συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια εκπαίδευση και την πρόοδο των προπονητών καλαθοσφαίρισης. Η διεύρυνση της συνεργασίας EHCB και ΣΕΠΚ επιβεβαιώνει τη σταθερή κοινή τους δέσμευση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη διαρκή πρόοδο των προπονητών, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta