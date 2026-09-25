Ο Γιώργος Κούβαρης για τον Παναθηναϊκό και την επίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Γιώργος Κούβαρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, όπου ανέλυσε την επίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας, ειδικότερα μετά την πρεμιέρα του Τριφυλλιού στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας της Παρί με σκορ 91-72, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «T-Center».

Η επιστροφή του «Ζοτς» στον πάγκο

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague της σεζόν 2026-27 είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Ο Σέρβος προπονητής, γνωστός για την επιτυχημένη του θητεία στους «πράσινους», βρέθηκε ξανά σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Αθηναίων.

Η επανεμφάνιση του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού έρχεται ύστερα από μια μακρά περίοδο απουσίας, συγκεκριμένα 14 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η εξέλιξη προσέδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στον πρώτο αγώνα της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των αναλυτών.

Η νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας του στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Παρί. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα του Παναθηναϊκού, το «T-Center», όπου οι «πράσινοι» κατάφεραν να επιβληθούν με άνεση. Η τελική επικράτηση του Τριφυλλιού ήρθε με σκορ 91-72, χαρίζοντας στην ομάδα μια θετική αρχή στη νέα ευρωπαϊκή της πορεία.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε το εναρκτήριο ματς για τον Παναθηναϊκό στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 της Euroleague. Η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία από την αρχή, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η επίδραση του «Ζοτς» στην ταυτότητα της ομάδας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Gazz Floor by Novibet, ο Γιώργος Κούβαρης εστίασε εκτενώς στην άμεση επίδραση που έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι ο «Ζοτς» έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την ταυτότητα του Παναθηναϊκού, κάτι που γίνεται εμφανές στο παρκέ.

Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της αγωνιστικής σεζόν, τα πρώτα δείγματα από την παρουσία του Σέρβου προπονητή είναι ορατά. Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού και τη φιλοσοφία της ομάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στους αγώνες, αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάλυσης του Γιώργου Κούβαρη.

Η δήλωση του Γιώργου Κούβαρη

Ο Γιώργος Κούβαρης, αναφερόμενος στην εικόνα του Παναθηναϊκού υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση για να περιγράψει την κατάσταση. Είπε συγκεκριμένα: «Αυτό που βλέπουμε είναι ελκυστικό και φέρει την υπογραφή του Ζοτς».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ποιότητα και την ελκυστικότητα του παιχνιδιού που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός, αποδίδοντας τα εύσημα στον προπονητή για τη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Η αναφορά στην «υπογραφή του Ζοτς» δείχνει ότι το στυλ και η φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς είναι ήδη εμφανή στην απόδοση της ομάδας, παρά το γεγονός ότι η σεζόν μόλις ξεκίνησε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta