Ο Κρις Κάβανα θα διαιτητεύσει τον αγώνα Γερμανία – Ελλάδα στο Nations League

Ο Άγγλος διαιτητής Κρις Κάβανα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Η Εθνική μας ομάδα, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της κόντρα στη Σερβία, ετοιμάζεται για ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα των Γερμανών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 21:45.

Ο Άγγλος ρέφερι στην αναμέτρηση της Εθνικής

Η UEFA προχώρησε στους ορισμούς των διαιτητών που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Άγγλο Κρις Κάβανα να αναλαμβάνει το σφύριγμα στο παιχνίδι Γερμανία – Ελλάδα. Ο Κάβανα θα είναι ο κεντρικός διαιτητής σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, στην οποία η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει μία υπέρβαση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Άουγκσμπουργκ, στην έδρα της Γερμανίας, και αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη League A του Nations League. Ο Κρις Κάβανα αναλαμβάνει να διευθύνει την αναμέτρηση, όπως ανακοινώθηκε από την UEFA.

Η πλήρης διαιτητική ομάδα

Τον Κρις Κάβανα θα πλαισιώσουν στο παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία μία ομάδα συμπατριωτών του, καθώς και διεθνείς συνεργάτες σε άλλους ρόλους. Συγκεκριμένα, βοηθοί διαιτητές έχουν οριστεί οι Άγγλοι Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς. Η παρουσία τους στο πλευρό του Κάβανα διασφαλίζει μία ομοιογενή διαιτητική τριάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ρόλος του τέταρτου διαιτητή ανατέθηκε στον Τόμας Μπράμαλ, επίσης από την Αγγλία. Στο σύστημα VAR, υπεύθυνος θα είναι ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, ενώ ως βοηθός VAR (AVAR) ορίστηκε ο Άγγλος Άντριου Μάντλεϊ. Η πλήρης αυτή σύνθεση της διαιτητικής ομάδας έχει ως στόχο την ορθή εφαρμογή των κανονισμών και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το ιστορικό του Κάβανα με ελληνικές ομάδες

Ο Άγγλος ρέφερι Κρις Κάβανα δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει σφυρίξει στο παρελθόν αναμέτρηση ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ειδικότερα, ο Κάβανα είχε διευθύνει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στις 15 Αυγούστου του 2024.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αφορούσε τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε εκείνο το παιχνίδι, το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει με σκορ 1-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, μετά την ολοκλήρωση της παράτασης.

Η πορεία της Ελλάδας στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League, σημειώνοντας μία σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σερβίας με σκορ 2-1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστικότητα.

Μετά από αυτή τη νικηφόρα αρχή, η Εθνική μας έχει μπροστά της ένα δύσκολο έργο απέναντι στη Γερμανία. Ο αγώνας αυτός, για τη δεύτερη αγωνιστική, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την ελληνική ομάδα, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν από τους κορυφαίους αντιπάλους στην έδρα του, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ενισχύσει την πορεία της στον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta