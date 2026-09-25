Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για επίσημο παιχνίδι, μετά από 5.227 ημέρες. Η πρώτη αγωνιστική της σεζόν έφερε στην επιφάνεια μνήμες από το παρελθόν, με τον Σέρβο προπονητή να δείχνει ήδη δείγματα της φιλοσοφίας του, τόσο στην αμυντική προσήλωση όσο και στη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών. Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την παναθηναϊκή βραδιά στο «T-Center», εστιάζοντας στις πρώτες εντυπώσεις από την επανεμφάνιση του θρυλικού κόουτς.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή μετά από χρόνια

Πράγματι, είχαν περάσει 5.227 ημέρες από την τελευταία φορά που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε καθίσει στην άκρη του «πράσινου» πάγκου για επίσημο παιχνίδι. Η τελευταία του παρουσία χρονολογείται από το μακρινό 2012, γεγονός που είχε κάνει πολλούς να ξεχάσουν την αίσθηση της καθοδήγησής του σε αγωνιστικό πλαίσιο.

Παρόλο που η πορεία του παρακολουθούνταν, με τα κατορθώματά του στη Φενέρμπαχτσε και αργότερα την προσπάθειά του να εμφυσήσει τη φιλοσοφία του στην Παρτίζαν, στο κλειστό του ΟΑΚΑ όλα αυτά έμοιαζαν πλέον με κάτι πολύ μακρινό και άπιαστο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν ήρθε να αναζωογονήσει αυτές τις μνήμες, υπενθυμίζοντας σε όλους την επιστροφή του Σέρβου προπονητή.

Η αμυντική φιλοσοφία και η καθοδήγηση εντός αγώνα

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που αναδείχθηκαν με την επανεμφάνιση του Ομπράντοβιτς ήταν η άμυνα, η οποία αποτελούσε πάντα σήμα κατατεθέν του Σέρβου προπονητή. Η αμυντική προσήλωση, που είχε φανεί και στα φιλικά παιχνίδια, ήταν εμφανής και στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση, τουλάχιστον ως προς τη διάθεση των παικτών και τις προθέσεις εφαρμογής των οδηγιών του.

Ο Ομπράντοβιτς έκανε επίσης «ταχύρρυθμα μαθήματα» σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας την άμεση παρέμβασή του. Δεν παρέλειψε να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του ύστερα από μια καλή προσπάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δυνατό high-five που έκανε με τον Μαντζούκα, το οποίο, όπως αναφέρεται, ακόμα και θα «πονάει» το χέρι του παίκτη.

Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής και οι ευκαιρίες

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της επιστροφής του Ομπράντοβιτς, το οποίο ο Γιώργος Κούβαρης ζητά να «κρατήσουμε», είναι ο τρόπος που μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του. Αυτή η πτυχή της προπονητικής του προσέγγισης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος βρισκόταν κανονικά στην 12άδα, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο, καθώς μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό. Υπογραμμίζεται ότι σε μια ανάλογη περίσταση πέρυσι, ο «Ρόγκα» θα ήταν πιθανόν βασικός και θα είχε αγωνιστεί για περισσότερα από 20 λεπτά, αρκεί να ευστοχούσε στο πρώτο, ή το δεύτερο, σουτ.

Πρώτες ενδείξεις και εμπιστοσύνη στον Σέρβο προπονητή

Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, στην πρώτη αγωνιστική, και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές απουσίες, η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο δίνει μια διαφορετική διάσταση. Ενώ είναι πιθανό τα πράγματα να αλλάξουν με την επιστροφή των απόντων, η εμπιστοσύνη στον Σέρβο προπονητή είναι τυφλή, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Η ομάδα, προς το παρόν, δείχνει να «βγάζει υγεία». Υπάρχει η προσδοκία ότι ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή, ένα άσχημο αποτέλεσμα ή μια ήττα σε ντέρμπι, οι καταστάσεις θα αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και όχι με πανικό. Αυτή η «υγεία» που εκπέμπει ο Παναθηναϊκός δεν περιορίζεται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ ή του Glass Floor, αλλά φαίνεται να αφορά το σύνολο της λειτουργίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta