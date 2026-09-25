Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη νέα σεζόν της Euroleague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 106-89. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη «Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια, με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν με «κατοστάρα» από την έδρα των Βάσκων. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα «δεξί» ξεκίνημα για τον πρωταθλητή Ευρώπης στη διοργάνωση.

Αρχικό μειονέκτημα και δυναμική ανατροπή

Παρά το τελικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, αντιμετωπίζοντας ένα μειονέκτημα οκτώ πόντων στην αρχή της πρώτης περιόδου. Οι Βάσκοι ξεκίνησαν με φρενήρη ρυθμό, ευστοχώντας σε έξι τρίποντα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, δημιουργώντας «βροχή» έξω από τα 6.75. Η Μπασκόνια προηγήθηκε δύο φορές με +8 στο πρώτο τρίλεπτο, αρχικά με 14-6 και στη συνέχεια με 16-8.

Από τα τέσσερα πρώτα τρίποντα των γηπεδούχων, τα δύο πέτυχε ο Τάντας Σεντεκέρσκις, ενώ από ένα είχαν οι Σίμονς και Κούρουτς. Η κυριαρχία του Ντόντα Χολ στη ρακέτα απέτρεψε μία ακόμη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των Βάσκων. Ο Σάσα Βεζένκοφ μείωσε σε 16-10 με 2/2 βολές, μετρώντας ήδη 6 πόντους. Μετά από 2/2 βολές του Τάισον Ουόρντ, ο Σεντεκέρσκις ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο για το 19-12. Ο Ντόρσεϊ απάντησε με τρίποντο (19-15), πριν η Μπασκόνια ευστοχήσει ξανά έξω από τα 6.75 για το 22-15 με το έκτο της εύστοχο τρίποντο. Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ, περνώντας και τον Γιαν Μοντέρο στη θέση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, με την ποιότητα και την ανωτερότητά τους, κατάφεραν όχι μόνο να καλύψουν τη διαφορά, αλλά και να μετατρέψουν το υπόλοιπο του αγώνα σε «μονόλογο».

Κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους με 4/6 τρίποντα, προσθέτοντας 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε επίσης μια εξαιρετική εμφάνιση, συνεισφέροντας 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Γιαν Μοντέρο χαρακτηρίστηκε «μαγικός», ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ είχε και 3 λάθη. Ο Δομινικανός με τις 4 ασίστ του έκανε τη διαφορά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σημείωσε double double, πετυχαίνοντας 12 πόντους και μαζεύοντας 8 ριμπάουντ. Ο Ντόντα Χολ συνέλεξε 7 ριμπάουντ, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ και σημείωσε 2 πόντους. Ο Τάισον Ουόρντ πρόσθεσε 11 πόντους, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίποντου. Οι Εντζάι και Τζόσεφ συνεισέφεραν 4 και 2 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Φουρνιέ σημείωσε 7 πόντους με ένα τρίποντο.

Η επιστροφή Μιλουτίνοφ και τα λάθη

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε για 9 λεπτά, σημειώνοντας 2 πόντους και μαζεύοντας 2 ριμπάουντ. Η συμμετοχή του ήρθε μετά την τενοντίδα που τον είχε αφήσει εκτός στο Super Cup. Στα αρνητικά για την ομάδα του Ολυμπιακού καταγράφηκαν τα 14 λάθη, ένα στοιχείο που ωστόσο δικαιολογείται στην έναρξη της σεζόν, ειδικά με την προσθήκη νέων προσώπων στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων».

Η εικόνα της Μπασκόνια

Από την πλευρά της Μπασκόνια, ο Εϊ Τζέι Λόσον ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας 20 πόντους με 4/9 τρίποντα. Ο Τάντας Σεντεκέρσκις είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία με 15 πόντους και 3/3 τρίποντα. Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα των Βάσκων ήταν ο Χάουαρντ με 9 πόντους (3 τρίποντα), ο Σίμονς με 6 πόντους (1 τρίποντο), ο Στιούαρτ με 8 πόντους (2 τρίποντα) και ο Ντουάρτε με 9 πόντους (1 τρίποντο).

Επίσης, ο Κούρουτς σημείωσε 5 πόντους (1 τρίποντο), ο Σπανιόλο 5 πόντους, ο Φρις 7 πόντους (1 τρίποντο) και ο Φαρίντ 5 πόντους. Στην αρχική πεντάδα της Μπασκόνια, υπό την καθοδήγηση του Πάολο Γκαλμπιάτι, ξεκίνησαν οι Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς και Τάντας Σεντεκέρσκις.

Οι αρχικές συνθέσεις

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Ουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Από την πλευρά της Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλμπιάτι ξεκίνησε με τους Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς και Τάντας Σεντεκέρσκις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta, Reader