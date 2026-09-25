Σερβία – Ελλάδα 1-2: Επική ανατροπή και «διπλό» της Εθνικής στο Βελιγράδι

Με μια επική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου κατάφερε να επικρατήσει της Σερβίας με σκορ 2-1 στο Βελιγράδι. Η νίκη αυτή, που ήρθε χάρη σε ένα «χρυσό» γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 90+5, σηματοδότησε την πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League A του Nations League. Η «γαλανόλευκη» βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, αλλά με επιμονή και αποτελεσματικότητα στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει με τον Χρήστο Τζόλη, αλλά και να φύγει νικήτρια από το «Stadion Rajko Mitic».

Ο αιφνιδιασμός των Σέρβων και οι χαμένες ευκαιρίες της Ελλάδας

Η Σερβία αιφνιδίασε την ελληνική ομάδα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντούσαν Τάντιτς εκμεταλλεύτηκε μία αμυντική αδράνεια των Κουρμπέλη και Βαγιαννίδη, μπήκε ανάμεσά τους, «τσίμπησε» την μπάλα και τη γύρισε προς το πίσω δοκάρι. Εκεί, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήρθε από την πίσω ζώνη και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-0 για τους γηπεδούχους, «σοκάροντας» την Ελλάδα.

Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση και η ομάδα προσπάθησε να επιβάλει τον δικό της ρυθμό, δημιουργώντας πλήθος ευκαιριών. Στο 6ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης βρήκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς τον Καρέτσα, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Τζόλης δοκίμασε ένα σουτ που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Σερβίας, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στο 14ο λεπτό, ο Σέρβος γκολκίπερ πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Καρέτσα, ενώ στο 15ο λεπτό ο Κωστούλας, από καλή θέση, πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια. Στο 30ό λεπτό, ο Λούκα Γιόβιτς, από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, σούταρε επίσης πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, σε μία φάση όπου η αμυντική λειτουργία της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ανύπαρκτη.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και στο 40ό λεπτό ο Χρήστος Τζόλης έπιασε ένα καταπληκτικό πλασέ με τη μία, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πραγματοποίησε άλλη μία τεράστια απόκρουση στο «παραθυράκι» της εστίας του, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι δεν το δικαιούταν βάσει εικόνας.

Η επιμονή της «γαλανόλευκης» και η ισοφάριση του Τζόλη

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ελλάδα να παραμένει ανώτερη και να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 61ο λεπτό, ο Σέρβος γκολκίπερ μπλόκαρε νέο καλό σουτ του Καρέτσα, ενώ ένα λεπτό αργότερα αντέδρασε εξίσου αποτελεσματικά σε προσπάθεια του Παυλίδη. Η επιμονή της ελληνικής ομάδας επιβραβεύτηκε στο 74ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης βρήκε στον κατάλληλο χρόνο τον Χρήστο Τζόλη μέσα στην περιοχή. Ο Τζόλης, με ένα καταπληκτικό σουτ, σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια το βάθος των διχτύων, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τη «γαλανόλευκη».

Μετά την ισοφάριση, ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να ρισκάρει ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας τρεις επιθετικούς —τους Ιωαννίδη, Δουβίκα και Τεττέη— στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, με τον Τζόλη να κινείται στα αριστερά. Στο 87ο λεπτό, η Ελλάδα πλησίασε την ολική ανατροπή, όμως το πλασέ του άσου της Άρσεναλ πέρασε δίπλα από τα δοκάρια.

Θρίλερ στις καθυστερήσεις και το «χρυσό» γκολ του Δουβίκα

Οι τελευταίες στιγμές του αγώνα εξελίχθηκαν σε ένα πραγματικό θρίλερ. Στο 90ό λεπτό, το πλασέ του Γιοβέλιτς χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού της ελληνικής εστίας, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Λούκιτς, κρατώντας το 1-1.

Ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, η Εθνική Ελλάδας είχε την τελευταία της λέξη. Στο 90ό λεπτό και 5ο των καθυστερήσεων, ο Τσιμίκας πραγματοποίησε μία φοβερή κούρσα από τα αριστερά και έβγαλε μία υποδειγματική σέντρα. Ο Τάσος Δουβίκας, με υπέροχη κεφαλιά, πρόλαβε τους αμυντικούς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία τεράστια νίκη με 2-1 μέσα στο Βελιγράδι.

Η θέση της Ελλάδας στον όμιλο

Με αυτή την επική νίκη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στη League A του Nations League. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο άλλο ματς του ομίλου, μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας, που έληξε 1-1, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου της. Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που άξιζε σε ένα ματς θρίλερ και έκανε το πρώτο βήμα για την παραμονή της στη League A, δείχνοντας ότι μπορεί να ελπίζει για ψηλότερα από την τρίτη θέση, αρκεί να μειωθούν τα λάθη στην άμυνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit