Σερβία – Ελλάδα 1-2: Νίκη στο 95′ με χρυσή αλλαγή Δουβίκα

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα της League A του Nations League, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Σερβίας με 1-2. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, όμως δεν πτοήθηκε, συνέχισε να πιέζει και τελικά πήρε μια νίκη με ανατροπή, χάρη σε τέρματα των Τζόλη και Δουβίκα.

Άσχημο ξεκίνημα και χαμένες ευκαιρίες

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την Εθνική μας ομάδα, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό η άμυνα αδράνησε. Ο Τάντιτς μπήκε από αριστερά στην περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σκόραρε εύκολα για το 1-0. Παρόλα αυτά, η συνέχεια ήταν καλύτερη για την ελληνική ομάδα, η οποία αντέδρασε άμεσα.

Στο 6ο λεπτό, η Ελλάδα είχε δοκάρι με πλασέ του Καρέτσα, ενώ στο 9ο λεπτό ο ίδιος παίκτης και ο Παυλίδης δεν κατάφεραν να βρουν τη μπάλα μετά από προσπάθεια του Κωστούλα. Η Εθνική ομάδα πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο από τους γηπεδούχους και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 15ο λεπτό, ο Κωστούλας είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση μετά από γύρισμα του Βαγιαννίδη, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν εύστοχο. Η πίεση συνεχίστηκε, με τον Παυλίδη να σουτάρει εντός περιοχής στο 20ό λεπτό, αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα αντιπάλων.

Δράμα στο πρώτο ημίχρονο και ισοφάριση

Στο 30ό λεπτό, η Σερβία λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά της, όταν ο Γιόβιτς αστόχησε από πολύ καλή θέση έπειτα από κόντρα στην ελληνική άμυνα. Η τελευταία ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο ανήκε στην Ελλάδα, με τον Τζόλη να σουτάρει στο 39ο λεπτό, αλλά ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49ο λεπτό, η Ελλάδα είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, καθώς μετά από κόντρες στην αντίπαλη άμυνα η μπάλα στρώθηκε στον Ρέτσο, αλλά το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μπλόκαρε. Στο 53ο λεπτό, ο Παυλίδης βγήκε τετ α τετ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Κωστούλα, με την Εθνική να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Χρυσή αλλαγή και νίκη στις καθυστερήσεις

Η επιμονή της ελληνικής ομάδας απέδωσε καρπούς στο 74ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης έδωσε στον Τζόλη και αυτός με ωραίο διαγώνιο σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Αμέσως μετά το γκολ, ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή, βάζοντας τους Τεττέη και Δουβίκα στις θέσεις των Παυλίδη και Καρέτσα, δίνοντας σύνθημα νίκης.

Η Ελλάδα είχε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία στο 88ο λεπτό με τον Τζόλη σε αντεπίθεση, αλλά ήταν άστοχος. Στο 90ό λεπτό, ο Τζολάκης πραγματοποίησε μια απίθανη επέμβαση σε κεφαλιά του Λούκιτς, αποτρέποντας το 2-1 για τη Σερβία. Τελικά, η λύτρωση για την Εθνική ομάδα ήρθε στις καθυστερήσεις, καθώς στο 95ο λεπτό ο Δουβίκας σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και χαρίζοντας το τρίποντο στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr