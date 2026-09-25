Εξαιρετικός ο Βαλαντσιούνας στο ντεμπούτο του στη Euroleague

Ο πρώην NBAer, Γιόνας Βαλαντσιούνας, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη EuroLeague, δείχνοντας αμέσως την αξία του στο ευρωπαϊκό παρκέ. Ο Λιθουανός σέντερ ήταν εξαιρετικός για τη Ζάλγκιρις στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με σκορ 83-77 στην πρεμιέρα.

Το επιτυχημένο ξεκίνημα της Ζάλγκιρις

Η ομάδα της Ζάλγκιρις, έχοντας ήδη καταγράψει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με δύο νίκες σε δύο αγώνες στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, εισήλθε με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η πρώτη της αναμέτρηση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση την βρήκε να φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, η Ζάλγκιρις κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 83-77, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη εκτός έδρας. Αυτό το αποτέλεσμα της επέτρεψε να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή της πορεία στη EuroLeague, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια. Η παρουσία και η συνεισφορά του Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν αισθητή από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Η επιστροφή του Βαλαντσιούνα στην Ευρώπη

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ένας αθλητής με πολυετή και αξιόλογη θητεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Η επιλογή του να ενισχύσει την ομάδα της χώρας του, τη Ζάλγκιρις, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικότερα για τον λιθουανικό σύλλογο.

Η πρώτη του εμφάνιση στη EuroLeague ήταν ένα γεγονός που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους και τους ειδικούς. Ο ίδιος φρόντισε να ξεχωρίσει με την απόδοσή του, δείχνοντας από νωρίς την ποιότητα και την εμπειρία που φέρνει από την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα.

Η εντυπωσιακή του στατιστική στο ντεμπούτο

Στο ντεμπούτο του στη EuroLeague, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κατέγραψε μια ιδιαίτερα γεμάτη στατιστική, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχική του παρουσία στο παρκέ. Ο Λιθουανός σέντερ σημείωσε συνολικά 13 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 8 ριμπάουντ, συμβάλλοντας ενεργά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Επίσης, μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί.

Πέρα από την επιθετική του συνεισφορά, ο Βαλαντσιούνας είχε και σημαντική αμυντική παρουσία, καταγράφοντας 3 μπλοκ, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά του να προστατεύει το καλάθι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπέπεσε σε μόλις 1 λάθος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ευστοχία του στα δίποντα ήταν υψηλή, με 6/9 προσπάθειες, ενώ η συνολική του αξιολόγηση (PIR) έφτασε τους 24 βαθμούς, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Ο ρόλος του στους Λιθουανούς

Από το ξεκίνημα της παρουσίας του στη EuroLeague, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δείχνει πως θα αποτελέσει έναν από τους πλέον κυρίαρχους ψηλούς για την ομάδα της Ζάλγκιρις. Η συνεισφορά του σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού, όπως οι πόντοι, τα ριμπάουντ και τα μπλοκ, είναι ήδη εμφανής και καθοριστική για την απόδοση της ομάδας.

Η εντυπωσιακή του απόδοση στην πρεμιέρα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει στην πορεία της λιθουανικής ομάδας στη διοργάνωση. Με την εμπειρία και τις ικανότητές του, ο Βαλαντσιούνας προσφέρει λύσεις και σταθερότητα κάτω από τα καλάθια, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές της Ζάλγκιρις για μια επιτυχημένη σεζόν στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta