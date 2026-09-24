Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Νίκη με άμυνα και την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας εύκολα της Παρί με σκορ 91-72 στο «Telekom Center Athens». Η νίκη αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας σε επίσημο αγώνα, με τους «πράσινους» να στηρίζονται κυρίως στην άμυνά τους για να επιβληθούν.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και αμυντική προσήλωση

Οι «πράσινοι» έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους και στις δύο πλευρές του παρκέ, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός σημείωσε 31 πόντους, έναντι 17 της Παρί, με 6/12 δίποντα και 5/10 τρίποντα. Παράλληλα, η άμυνα των γηπεδούχων υποχρέωσε τη γαλλική ομάδα σε μόλις 6/15 εντός παιδιάς.

Μία από τις εκπλήξεις του ξεκινήματος ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος πέτυχε 8 πόντους με 3/3 σουτ στην πρώτη περίοδο, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 19 πόντους (42-23) κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Παναθηναϊκό να είναι το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Ωστόσο, στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, η ομάδα δέχθηκε ένα σερί 8-0, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 42-31 στην ανάπαυλα. Στο πρώτο μισό, οι «πράσινοι» είχαν 10/20 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 7/7 βολές, 17-10 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 8 λάθη, ενώ η Παρί είχε 7/26 σουτ και 17 ριμπάουντ λιγότερα.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο αγώνας σηματοδότησε την επίσημη επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, προκαλώντας «σεισμό» στις κερκίδες του «Telekom Center Athens». Η παρουσία του «Ζοτς» και η διαχρονική του φιλοσοφία στην άμυνα ήταν εμφανής, καθώς αυτή αποτέλεσε τον κύριο άξονα της επικράτησης των «πρασίνων».

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σοβαρός και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Η ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από την πρώτη περίοδο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τις δυνατότητές της και αποκαλύπτοντας ένα δείγμα της δυναμικής της εφετινής σεζόν.

Κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα γρήγορο 6-0 για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ήταν αρκετό για να δώσει εκ νέου το μομέντουμ στην ελληνική ομάδα. Στα μέσα της τρίτης περιόδου, η διαφορά εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά στους 20 πόντες (55-35), δείγμα της κυριαρχίας των «πρασίνων» στο T-Center.

Η αμυντική προσήλωση του «τριφυλλιού» ήταν χαρακτηριστική, καθώς η Παρί κατάφερε να πετύχει μόλις τέσσερις πόντους στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου. Έκτοτε, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κυριαρχεί στο Glass Floor, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και τους 26 πόντες (61-35), ενώ στην εξίσωση είχε μπει για τα καλά και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Πλουραλισμός στην επίθεση και επόμενος στόχος

Στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός επέδειξε πλουραλισμό, με τέσσερις παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Φρανσίσκο ξεχώρισε με 18 πόντους, ενώ ο Λεσόρ συνέβαλε με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Γιαμπουσέλε πρόσθεσε 13 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μαντζούκας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός έριξε ταχύτητα, κάτι που ήταν λογικό μετά την μεγάλη διαφορά, χωρίς ωστόσο να νιώσει σε καμία περίπτωση τον κίνδυνο. Αν και η Παρί κατάφερε να μειώσει στους 14 πόντες (72-58), δεν απείλησε περισσότερο την ελληνική ομάδα. Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, οι «πράσινοι» θα μεταβούν στο κλειστό του Περιστερίου το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διεκδικήσουν το Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Reader