Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ για τη Σερβία απέναντι στην Ελλάδα

Η αναμέτρηση μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για την ελληνική ομάδα, καθώς μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης δέχτηκε γκολ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Σέρβους, διαμορφώνοντας το 1-0. Το τέρμα σημειώθηκε στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, με την Εθνική Ελλάδας να εμφανίζεται υπνωτισμένη στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Το γρήγορο προβάδισμα της Σερβίας

Η Σερβία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα πολύ νωρίς στον αγώνα, αιφνιδιάζοντας την ελληνική ομάδα. Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας στους γηπεδούχους το προβάδισμα με 1-0. Η ταχύτητα με την οποία σημειώθηκε το γκολ έθεσε άμεσα την Εθνική Ελλάδας σε θέση κυνηγού στο σκορ.

Η φάση του γκολ ξεκίνησε με την οικοδόμηση μιας επίθεσης από την πλευρά της Σερβίας, η οποία εκμεταλλεύτηκε την αρχική αδράνεια της ελληνικής άμυνας. Ο Ζίβκοβιτς, ως αρχηγός του ΠΑΟΚ, έδειξε την ικανότητά του στην τελική προσπάθεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την ενέργεια των συμπαικτών του και ανοίγοντας το σκορ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σκόραρε

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο παίκτης που έβαλε μπροστά στο σκορ τη Σερβία. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, με μια εύστοχη ενέργεια, κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ελληνικής ομάδας, Τζολάκη. Το γκολ σημειώθηκε με αριστερό πλασέ, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα του Σέρβου παίκτη μπροστά στην εστία.

Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, δίνοντας στους Σέρβους το πλεονέκτημα του ενός γκολ. Η ικανότητά του να ολοκληρώνει τις φάσεις αποτελεσματικά φάνηκε από την πρώτη κιόλας ευκαιρία που του δόθηκε στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 1-0.

Η ανάπτυξη της φάσης του γκολ

Η φάση που οδήγησε στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των παικτών της Σερβίας. Ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ήταν αυτός που έβγαλε την αρχική μπαλιά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίθεση. Στη συνέχεια, ο Τάντιτς ανέλαβε να κάνει το γύρισμα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου.

Το γύρισμα του Τάντιτς βρήκε σε πλεονεκτική θέση τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η συγκεκριμένη συνεργασία των Σέρβων ποδοσφαιριστών οδήγησε στο γρήγορο προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις αδυναμίες που παρουσίασε η ελληνική άμυνα.

Αμυντική αδράνεια της Εθνικής Ελλάδας

Η ελληνική Εθνική ομάδα παρουσίασε σημαντική αδράνεια στην αμυντική της λειτουργία κατά τη φάση του γκολ. Συγκεκριμένα, οι παίκτες Βαγιαννίδης και Τσιμίκας, καθώς και οι στόπερ της ομάδας, μαζί με τον Κουρμπέλη, φάνηκε να αδρανούν, επιτρέποντας στους Σέρβους να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν τη φάση.

Η αδράνεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθεί ολόκληρη η αμυντική γραμμή της ελληνικής ομάδας. Ο τερματοφύλακας Τζολάκης, παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να αποκρούσει το αριστερό πλασέ του Ζίβκοβιτς, καθώς η συνολική αμυντική λειτουργία δεν ήταν η ενδεδειγμένη στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Το σκηνικό στο Μαρακανά του Βελιγραδίου

Ο αγώνας διεξάγεται στο ιστορικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, μια έδρα με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο εμφανώς υπνωτισμένη, κάτι που φάνηκε από την άμεση επίτευξη του γκολ από την πλευρά της Σερβίας. Η έλλειψη συγκέντρωσης στα πρώτα λεπτά κόστισε ακριβά στους Έλληνες διεθνείς.

Η ατμόσφαιρα του γηπέδου και η πίεση του αγώνα φάνηκε να επηρεάζουν την ελληνική ομάδα, η οποία δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά στην αρχική πίεση των Σέρβων. Το γρήγορο γκολ του Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό έθεσε τον τόνο για την εξέλιξη του πρώτου μέρους της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta