Ολυμπιακός: Επιθετικός οίστρος στη Βιτόρια με 36 πόντους στην πρώτη περίοδο

Με ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα της EuroLeague, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βιτόρια, σκοράροντας 36 πόντους κατά την πρώτη περίοδο του αγώνα του με την Μπασκόνια. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ και Μοντέρο να ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρεμιέρα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια με το «πόδι πατημένο στο γκάζι», επιδεικνύοντας μια τρομερή επιθετική παραγωγικότητα. Το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, που διεξήχθη στην Βιτόρια, ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν σημειώσει 36 πόντους. Αυτή η επίδοση σηματοδότησε μια δυναμική αρχή για την ομάδα στην πρώτη της αναμέτρηση για τη φετινή EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του υψηλού σκορ. Η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν άκρως αποτελεσματική, επιτρέποντας στους παίκτες να βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι με μεγάλη συνέπεια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρώτος σκόρερ του δεκαλέπτου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε ο κορυφαίος σκόρερ για τον Ολυμπιακό κατά τα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα. Η συνεισφορά του στην επίθεση ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε σημαντικούς πόντους που βοήθησαν την ομάδα να χτίσει ένα ισχυρό προβάδισμα. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας την ετοιμότητά του για τη νέα σεζόν της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ είχε απόλυτη ευστοχία στα δίποντα, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με 2/2 προσπάθειες. Παράλληλα, ήταν αλάνθαστος και στα τρίποντα, με 3/3 εύστοχες προσπάθειες, γεγονός που υπογραμμίζει την εξαιρετική του εκτελεστική ικανότητα και την ψυχραιμία του από την περιφέρεια.

Η συμβολή του Σάσα Βεζένκοβ

Στην εξαιρετική επιθετική παραγωγή του Ολυμπιακού συνέβαλε σημαντικά και ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο παίκτης πρόσθεσε 10 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας κατά την πρώτη περίοδο, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει με συνέπεια. Η παρουσία του ήταν αισθητή και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς συνδύασε την επίδοση στο σκοράρισμα με την προσφορά στα ριμπάουντ.

Ο Βεζένκοβ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός μέσα από τη ρακέτα, έχοντας 4/4 εύστοχα δίποντα. Επιπλέον, συνέλεξε 2 ριμπάουντ, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας στον τομέα των αναπηδήσεων και συμπληρώνοντας την συνολική του εικόνα ως ένας από τους πρωταγωνιστές του δυναμικού ξεκινήματος.

Ο ρόλος του Μοντέρο και τα ποσοστά της ομάδας

Πέρα από τους σκόρερ, ο Μοντέρο είχε επίσης μια πολύ καλή παρουσία στο πρώτο δεκάλεπτο, παρά το γεγονός ότι δεν σημείωσε πόντους. Ο ρόλος του ήταν κομβικός στην οργάνωση του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών για τους συμπαίκτες του, αποδεικνύοντας την αξία του ως πασέρ.

Ο Μοντέρο μοίρασε 4 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή κυκλοφορία της μπάλας και την εύρεση των καλύτερων επιθετικών επιλογών. Η συνολική εικόνα της ομάδας στην πρώτη περίοδο αντικατοπτρίστηκε στα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 9/11 δίποντα (81.8%), 3/6 τρίποντα (50%) και 6/6 βολές (100%).

Με πληροφορίες από: Gazzetta