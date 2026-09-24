Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Οι Βάσκοι ξεκίνησαν με ρεσιτάλ τριπόντων

Σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό από την αρχή, η Μπασκόνια πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, δείχνοντας ιδιαίτερη ευστοχία πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Οι Βάσκοι δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα των Πειραιωτών, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να αντιδράσει και να περάσει μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Το εκρηκτικό ξεκίνημα της Μπασκόνια

Η Μπασκόνια εισήλθε στον αγώνα με ιδιαίτερη ορμή, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη ικανότητα στο μακρινό σουτ. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης, οι παίκτες της βασκικής ομάδας έβλεπαν το καλάθι του Ολυμπιακού σαν ένα «βαρέλι» από τη γραμμή των τριών πόντων, εκτελώντας με μεγάλη ακρίβεια.

Το ξεκίνημα των Βάσκων ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, καθώς κατάφεραν να ευστοχήσουν σε έξι συνεχόμενα τρίποντα στις πρώτες τους έξι προσπάθειες. Αυτή η εξαιρετική ευστοχία δημιούργησε σημαντικά ζητήματα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, θέτοντας τον Ολυμπιακό σε δύσκολη θέση στα αρχικά στάδια του αγώνα.

Ο πρωταγωνιστής Σεντεκέρσκις

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ιδιαίτερα στο τρίποντο ρεσιτάλ της Μπασκόνια ήταν ο Σεντεκέρσκις. Ο συγκεκριμένος αθλητής ανέλαβε να κάνει τη μεγαλύτερη «ζημιά» στην άμυνα του Ολυμπιακού, επιδεικνύοντας απόλυτη ευστοχία από την περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, ο Σεντεκέρσκις ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με ένα εντυπωσιακό 3/3 στα τρίποντα, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιθετικό ξέσπασμα της ομάδας του και στην αρχική επικράτηση στο σκορ.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα των Βάσκων, ο Ολυμπιακός δεν έμεινε αδρανής. Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, οι Πειραιώτες κατάφεραν να ανεβάσουν τους ρυθμούς τους, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, βρίσκοντας τρόπους να απαντήσουν στην επιθετική ορμή της Μπασκόνια.

Αυτή η αλλαγή ρυθμού επέτρεψε στην ομάδα του Μπαρτζώκα να ανακτήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο περιόρισε την επιθετική παραγωγή των αντιπάλων του, αλλά κατάφερε να περάσει και μπροστά στο σκορ, ανατρέποντας την αρχική κατάσταση.

Η συμβολή του Ντόρσεϊ

Στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, δείχνοντας τις επιθετικές του ικανότητες και βοηθώντας την ομάδα του να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ.

Ο Ντόρσεϊ ήταν «φοβερός» στα πρώτα λεπτά του αγώνα, σημειώνοντας συνολικά 13 πόντους. Η συνεισφορά του περιλάμβανε επίσης τρία εύστοχα τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες (3/3), επιβεβαιώνοντας την ευστοχία του και την ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση.

Το κλείσιμο του δεκαλέπτου

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Οι Πειραιώτες έκλεισαν την περίοδο με σκορ 29-36, έχοντας απαντήσει αποτελεσματικά στο τρίποντο ρεσιτάλ που είχε προηγηθεί από τους Βάσκους.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με 6/6 τρίποντα, η Μπασκόνια τελικά έκλεισε το δεκάλεπτο με 6/8 εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, διατηρώντας ένα υψηλό ποσοστό ευστοχίας. Ωστόσο, η αντίδραση και η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά της περιόδου ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta