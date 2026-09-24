Ολοκληρώθηκε η διαγράμμιση του νέου αγωνιστικού τάπητα στο Καλλιμάρμαρο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαγράμμισης του νέου αγωνιστικού τάπητα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ένα βήμα που σηματοδοτεί την πρόοδο στην αναβάθμιση του ιστορικού Καλλιμάρμαρου. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε ότι ο τάπητας, ο οποίος είναι υψηλών προδιαγραφών, είναι πλέον έτοιμος να υποδεχθεί αγωνίσματα διεθνούς επιπέδου, όπως αυτά του Diamond League.

Ο νέος αγωνιστικός τάπητας και οι προδιαγραφές του

Η ολοκλήρωση της διαγράμμισης του αγωνιστικού τάπητα στο Παναθηναϊκό Στάδιο αποτελεί κεντρικό σημείο των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων. Ο νέος τάπητας έχει σχεδιαστεί και τοποθετηθεί με υψηλές προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύγχρονων αθλητικών διοργανώσεων. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι ο τάπητας είναι πλέον πλήρως λειτουργικός και έτοιμος να φιλοξενήσει αγωνίσματα που ανήκουν στο επίπεδο του Diamond League.

Η προετοιμασία αυτή του Παναθηναϊκού Σταδίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θέση του Καλλιμάρμαρου ως χώρου διεξαγωγής σημαντικών αθλητικών γεγονότων. Ο νέος αγωνιστικός τάπητας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της αναβάθμισης, προσφέροντας τις απαραίτητες συνθήκες για υψηλού επιπέδου αθλητικές επιδόσεις.

Ενίσχυση του αθλητικού ρόλου με σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα

Σύμφωνα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχουν έναν σαφή στόχο: να ενισχύσουν τον αθλητικό ρόλο του ιστορικού αυτού χώρου. Η ΕΟΕ υπογραμμίζει ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται με απόλυτο σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα του σταδίου, διασφαλίζοντας ότι η ιστορική του αξία παραμένει αναλλοίωτη.

Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου επιδιώκει να συνδυάσει την ιστορική του κληρονομιά με τις σύγχρονες ανάγκες του αθλητισμού. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να καταστήσει το στάδιο έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενεί τόσο σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις όσο και να διατηρεί την πολιτιστική του σημασία για την πόλη και τη χώρα.

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και φωτισμού

Οι εργασίες αναβάθμισης στο Παναθηναϊκό Στάδιο δεν περιορίζονται μόνο στην τοποθέτηση και διαγράμμιση του νέου αγωνιστικού τάπητα. Αυτή την περίοδο, οι εργασίες συνεχίζονται με τον ενδελεχή καθαρισμό των μαρμάρων του σταδίου. Ο καθαρισμός των μαρμάρων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συντήρησης και ανάδειξης της αισθητικής του μνημείου.

Επιπλέον, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η τοποθέτηση νέων λαμπτήρων τεχνολογίας LED για τον φωτισμό του σταδίου. Η αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων και των εκδηλώσεων, προσφέροντας παράλληλα πιο σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Οικονομική στήριξη από την Capital Maritime & Trading Corp.

Η υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του Παναθηναϊκού Σταδίου καθίσταται δυνατή χάρη στην οικονομική στήριξη που παρέχεται. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp. Η εταιρεία αυτή ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συμβάλλει έτσι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάδειξης του ιστορικού Καλλιμάρμαρου.

Η συμβολή της Capital Maritime & Trading Corp. είναι καθοριστική για την πρόοδο των εργασιών και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί. Η οικονομική αυτή στήριξη επιτρέπει την υλοποίηση των έργων υψηλών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει με επιτυχία διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis