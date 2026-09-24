Οι Έλληνες οπαδοί πήραν θέση στις εξέδρες του Βελιγραδίου για τον αγώνα με τη Σερβία

Οι οπαδοί της Εθνικής Ελλάδας βρίσκονται στο Βελιγράδι, στηρίζοντας την ομάδα στον αγώνα της με τη Σερβία. Περίπου 400 φίλαθλοι της γαλανόλευκης έχουν πάρει τη θέση τους στις εξέδρες του σταδίου «Ράικο Μίτιτς», γνωστού και ως «Μαρακανά», της σερβικής πρωτεύουσας. Η παρουσία τους γίνεται αισθητή, παρά τον σχετικά μικρό αριθμό τους, δείχνοντας τη σταθερή στήριξη στην Εθνική ομάδα σε μία ακόμα εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στο Βελιγράδι

Η Εθνική Ελλάδας δεν είναι μόνη της στην αναμέτρηση με τη Σερβία, καθώς οι Έλληνες οπαδοί ταξίδεψαν μέχρι το Βελιγράδι για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας. Στο ιστορικό στάδιο «Ράικο Μίτιτς», το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως το «Μαρακανά» της σερβικής πρωτεύουσας, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 400 φίλαθλοι της γαλανόλευκης. Αυτοί οι οπαδοί έδειξαν την αφοσίωσή τους, ακολουθώντας την ομάδα σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο.

Οι φίλαθλοι αυτοί έχουν χωριστεί σε δύο κύριες ομάδες, αντανακλώντας τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του ταξιδιού τους. Υπάρχουν οι οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν συλλογικά, και όσοι ταξίδεψαν μεμονωμένα, επιλέγοντας να παρακολουθήσουν τον αγώνα με δική τους πρωτοβουλία. Όλοι τους έχουν λάβει θέση ψηλά στην εξέδρα του γηπέδου, στο τμήμα που έχει διατεθεί ειδικά για την υποστήριξη της φιλοξενούμενης Εθνικής ομάδας.

Αισθητή παρουσία παρά τον αριθμό και το περιορισμένο ενδιαφέρον των Σέρβων

Παρόλο που η παρουσία των Ελλήνων οπαδών δεν είναι τόσο μαζική όσο έχει παρατηρηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά γήπεδα, κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς». Η στήριξή τους στην Εθνική ομάδα είναι εμφανής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υποστήριξης για τους παίκτες, παρά τον σχετικά μικρό αριθμό τους.

Από την άλλη πλευρά, οι Σέρβοι φίλαθλοι δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση. Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, το γήπεδο δεν είχε συμπληρώσει ούτε 10.000 θεατές. Αυτή η εικόνα υποδηλώνει μια περιορισμένη προσέλευση από την πλευρά των γηπεδούχων, κάτι που επηρέασε την συνολική ατμόσφαιρα του αγώνα.

Η τιμωρία της UEFA και η εικόνα του γηπέδου

Η χαμηλή προσέλευση των Σέρβων φιλάθλων συνδέεται και με την τιμωρία που είχε επιβάλει η UEFA στην ομοσπονδία της Σερβίας. Η ποινή αυτή οδήγησε στο κλείσιμο 8.000 θέσεων του σταδίου, γεγονός που περιόρισε περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα για τους θεατές. Η απόφαση αυτή της UEFA είχε άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα των εξέδρων.

Η εικόνα του σταδίου «Ράικο Μίτιτς» λίγο πριν τη σέντρα, με λιγότερους από 10.000 θεατές, ήταν χαρακτηριστική της απουσίας μαζικής προσέλευσης. Οι κενές θέσεις ήταν εμφανείς, ειδικά μετά το κλείσιμο των 8.000 θέσεων λόγω της ποινής, δημιουργώντας ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτό που συνηθίζεται σε διεθνείς αναμετρήσεις.

Η δυναμική παρουσία σε μελλοντικό αγώνα της Εθνικής

Σε αντίθεση με την παρουσία στο Βελιγράδι, οι Έλληνες οπαδοί έχουν ήδη δείξει τη δυναμική τους για έναν προσεχή αγώνα της Εθνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 του μήνα και θα διεξαχθεί στο Άουγκσμπουργκ, η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και άμεση.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε λάβει 2.000 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα στη Γερμανία. Τα εισιτήρια αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί πλήρως από τους Έλληνες φιλάθλους, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη και το διαρκές ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για την Εθνική ομάδα, ειδικά σε σημαντικές αναμετρήσεις εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta