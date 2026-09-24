ΑΕΛ: Ανοίγουν τα χαρτιά τους Στυλιανός, Κυργιάκος και Μπελεβώνης

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός, μαζί με τους στενούς του συνεργάτες, Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη, ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου εφ' όλης της ύλης. Η συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26/9/26, με την ηγεσία των «βυσσινί» να αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις πρώτες τους ημέρες στο τιμόνι της ομάδας.

Η συνέντευξη Τύπου και οι συμμετέχοντες

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κάλεσε όλους τους διαπιστευμένους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να παρευρεθούν στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου. Αυτή θα λάβει χώρα το Σάββατο 26/9/26, στις 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Διόνυσος, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κατσώνη 24, στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ζήσης Στυλιανός, θα τοποθετηθεί για μια ευρεία ατζέντα θεμάτων. Μαζί του θα βρίσκονται και οι συνεργάτες του, ο Γενικός Διευθυντής Σωτήρης Κυργιάκος, καθώς και ο Τεχνικός Διευθυντής Μάκης Μπελεβώνης. Οι τρεις άνδρες αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, παρέχοντας ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση και τους μελλοντικούς στόχους.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας και οι πρώτες ημέρες

Η ΑΕΛ άλλαξε χέρια, με τις μετοχές της να ανήκουν στον Ζήση Στυλιανό από τις 9 Ιουλίου. Η διαδικασία αυτή, όπως αναφέρεται, πέρασε από «σαράντα κύματα» και βρέθηκε κοντά στο να μην ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, έστω και αργά, η αλλαγή ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Ο νέος ιδιοκτήτης, μαζί με τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη, ξεκίνησαν αμέσως το δύσκολο έργο της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Στη συνέντευξη Τύπου, αναμένεται να αναφερθούν εκτενώς στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και στους πρώτους μήνες του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο ρόλος των στελεχών και το δύσκολο έργο

Ο Σωτήρης Κυργιάκος εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή στην ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Μάκης Μπελεβώνης έχει αναλάβει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Οι δύο αυτοί συνεργάτες του Ζήση Στυλιανού έχουν επωμιστεί ένα σημαντικό μέρος του έργου για την ανασυγκρότηση και την ενδυνάμωση της ομάδας.

Το έργο που ανέλαβαν χαρακτηρίζεται ως δύσκολο, καθώς περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συνόλου που θα είναι ικανό να πρωταγωνιστήσει. Η συνέντευξη Τύπου θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να παρουσιαστεί η φιλοσοφία και ο τρόπος εργασίας που ακολουθούνται από τη νέα διοίκηση και τα στελέχη της.

Η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα

Παρά τις προκλήσεις και την πρόσφατη αλλαγή ιδιοκτησίας, οι «βυσσινί» έχουν ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο με θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ μετράει δύο νίκες και μία ισοπαλία, επιδόσεις που την έχουν φέρει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αυτή η αρχική πορεία της ομάδας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα θέματα συζήτησης στη συνέντευξη Τύπου. Οι τρεις άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν την αγωνιστική εικόνα και τους στόχους που έχουν τεθεί για τη συνέχεια της σεζόν.

Διευκρινίσεις για τη μετάδοση και την πρόσβαση

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet διευκρινίζει ότι στη συνέντευξη Τύπου θα παρευρίσκονται αποκλειστικά εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και φωτορεπόρτερ. Αυτό εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εστιασμένο στην ενημέρωση και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Επιπλέον, παρέχεται το δικαίωμα της ζωντανής μετάδοσης (live streaming) στα μέσα που το επιθυμούν. Αυτή η πρόβλεψη αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση των φιλάθλων της ομάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις τοποθετήσεις της διοίκησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta