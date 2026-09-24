«Όταν ακούω το τραγούδι μας κλαίω μόνη μου» - Συγκινεί η Κορίνα Σουμάχερ στο νέο ντοκιμαντέρ

Το Netflix ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την ταινία «Schumacher ’94: The Birth of a Legend», ένα ντοκιμαντέρ που φέρνει στο φως πτυχές από τη ζωή του σπουδαίου οδηγού της Φόρμουλα 1. Στο πλαίσιο αυτό, η Κορίνα Σουμάχερ, σύζυγος του Μίκαελ, προέβη σε συγκινητικές αποκαλύψεις, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην προσωπική τους σχέση.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει στιγμές από την κοινή πορεία του ζευγαριού, ξεκινώντας από την αρχική τους γνωριμία στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και φτάνοντας μέχρι το μοιραίο ατύχημα της 29ης Δεκεμβρίου του 2013, όταν ο Γερμανός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κάνοντας σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ, στις Γαλλικές Άλπεις.

Συγκινητικές αποκαλύψεις για την προσωπική τους ζωή

Η Κορίνα Σουμάχερ, η οποία σπάνια τοποθετείται δημόσια, έκανε μια εξαίρεση για το ντοκιμαντέρ του Netflix, μιλώντας για τις προσωπικές τους στιγμές. Αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Sush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη και τον Μίκαελ.

«Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω μόνη μου», παραδέχθηκε η Κορίνα, δείχνοντας τη συναισθηματική φόρτιση που της προκαλεί ακόμα η ανάμνηση.

Η πρώτη γνωριμία και η αντίδραση της μητέρας της

Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ θυμήθηκε επίσης την πρώτη αντίδραση της μητέρας της όταν έμαθε για τη σχέση της με τον Γερμανό οδηγό. Όπως ανέφερε, η μητέρα της ήταν «εντελώς αντίθετη» με αυτή τη σχέση.

Ο λόγος ήταν ότι ο Μίκαελ «ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός», μια περιγραφή που υποδηλώνει τον έντονο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα του από νεαρή ηλικία.

Η αφοσίωση και η αγάπη της Κορίνας

Παρόλο που το ντοκιμαντέρ δεν κάνει αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ, η Κορίνα εμφανίζεται συγκινημένη όταν εξιστορεί στιγμές από τη χρονιά του 1994 και τις επιτυχίες του. Οι δηλώσεις της αποτυπώνουν τη βαθιά αγάπη και αφοσίωση στον σύζυγό της.

«Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί. Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό δεσμό τους.

Προηγούμενη δήλωση για την κατάσταση του Σουμάχερ

Σε προηγούμενο ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε το 2021, η Κορίνα Σουμάχερ είχε κάνει μία από τις σπάνιες δηλώσεις της σχετικά με την κατάσταση του συζύγου της. Τότε είχε πει ότι «είναι εδώ, διαφορετικός, αλλά είναι εδώ».

Η ίδια είχε τονίσει τον προστατευτικό ρόλο του Μίκαελ στην οικογένεια, δηλώνοντας: «Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα το κάνουμε εμείς». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αλλαγή των ρόλων και την αφοσίωση της οικογένειας στην υποστήριξη του θρύλου της Φόρμουλα 1.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr