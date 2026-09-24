Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της Euroleague με την Μπασκόνια

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα της ομάδας στην Euroleague. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε. Αντίθετα, ο Αντώνης Καραγιαννίδης έμεινε εκτός της δωδεκάδας των παικτών που θα αγωνιστούν.

Η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης δωδεκάδας

Η σύνθεση του Ολυμπιακού για τον πρώτο αγώνα της Euroleague, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, περιλαμβάνει δώδεκα ονόματα. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια είναι οι εξής: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Newsit στην ανακοίνωσή του περιέλαβε τον παίκτη ΜακΙντάιρ ως Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ το Gazzetta τον ανέφερε απλά ως ΜακΙντάιρ.

Η επιλογή αυτής της δωδεκάδας έγινε ενόψει της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του συλλόγου. Οι παίκτες αυτοί θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην «Buesa Arena», με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Η ομάδα έχει μπροστά της μία απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση, στην οποία θα επιδιώξει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η επάνοδος του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της δωδεκάδας αφορά την πλήρη ετοιμότητα του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος αντιμετώπιζε ενοχλήσεις, τις ξεπέρασε επιτυχώς και είναι πλέον κανονικά διαθέσιμος για να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Euroleague. Η παρουσία του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη ρακέτα του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί πλέον να υπολογίζει στον έμπειρο σέντερ, γεγονός που του παρέχει περισσότερες επιλογές στη διαχείριση του παιχνιδιού. Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ προσδίδει μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ και ενισχύει την αμυντική και επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Οι αποφάσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Στο πλαίσιο των επιλογών του για την πρώτη αναμέτρηση της Euroleague, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει την τελική σύνθεση των δώδεκα παικτών που θα ταξιδέψουν για την Ισπανία.

Οι επιλογές του Έλληνα προπονητή γίνονται με γνώμονα την αγωνιστική ετοιμότητα και τις ανάγκες του παιχνιδιού. Η διαμόρφωση της δωδεκάδας είναι ένα κρίσιμο βήμα ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης, όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Πρεμιέρα στην «Buesa Arena»

Η αναμέτρηση μεταξύ Μπασκόνια και Ολυμπιακού, που ανοίγει την αυλαία της Euroleague για τους «ερυθρόλευκους», θα διεξαχθεί την 24η Σεπτεμβρίου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:30 ώρα Ελλάδος και θα φιλοξενηθεί στην έδρα της ισπανικής ομάδας, την «Buesa Arena».

Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, θα επιδιώξει να ξεκινήσει τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η εκτός έδρας δοκιμασία στην Ισπανία αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ομάδα να δείξει τις δυνατότητές της από την αρχή της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta