Η ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες της φανέλες για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο

Η ΑΕΚ προχώρησε την Πέμπτη (24/09) στην επίσημη παρουσίαση των νέων της φανελών, με τις οποίες θα αγωνιστεί στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα ενόψει των επικείμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ανακοινώθηκε επίσης και η έναρξη συνεργασίας με έναν νέο χορηγό.

Η εκδήλωση παρουσίασης

Η «Ένωση» διοργάνωσε ένα ειδικό event την Πέμπτη (24/09), κατά τη διάρκεια του οποίου αποκαλύφθηκαν οι εμφανίσεις που θα φορούν οι αθλητές της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του συλλόγου για τις επίσημες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Οι νέες φανέλες παρουσιάστηκαν στο κοινό, δίνοντας μια πρώτη εικόνα του σχεδιασμού και των χρωμάτων που θα χαρακτηρίζουν την ομάδα στα γήπεδα. Η διαδικασία της παρουσίασης προσέλκυσε το ενδιαφέρον, καθώς οι φίλαθλοι περίμεναν να δουν τις επιλογές της ομάδας για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Διαφορετικές εμφανίσεις για κάθε διοργάνωση

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ παρουσίασε συνολικά τέσσερις φανέλες, οι οποίες κατανέμονται ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Δύο από αυτές τις εμφανίσεις έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους αγώνες της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, την κορυφαία εγχώρια διοργάνωση.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν και δύο επιπλέον φανέλες, οι οποίες προορίζονται για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου. Αυτές οι εμφανίσεις θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες του Basketball Champions League, αναδεικνύοντας την παρουσία της ομάδας και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Η επιλογή για διαφορετικά σετ εμφανίσεων για κάθε διοργάνωση υπογραμμίζει την προσοχή του συλλόγου στις λεπτομέρειες και την επιθυμία να διατηρήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε θεσμό που συμμετέχει.

Η νέα χορηγική συνεργασία

Εκτός από την αποκάλυψη των νέων εμφανίσεων, η εκδήλωση της Πέμπτης περιλάμβανε και την ανακοίνωση μιας σημαντικής χορηγικής συνεργασίας. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με έναν νέο χορηγό, ο οποίος θα πλαισιώσει την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου. Η παρουσία του νέου χορηγού στις φανέλες και στις δραστηριότητες της ομάδας αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.

Ενόψει Σούπερ Καπ και της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Η παρουσίαση των νέων φανελών πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εντατικής προετοιμασίας για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του εργάζονται σκληρά για να είναι έτοιμοι.

Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση για την «Ένωση» είναι το Σούπερ Καπ, μια διοργάνωση που σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν. Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα ημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (26/09), αποτελώντας την πρώτη επίσημη κόντρα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο αγώνας αυτός αναμένεται να αποτελέσει ένα πρώτο κριτήριο για την κατάσταση της ομάδας ενόψει της συνέχειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta