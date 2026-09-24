Ο Λιούις Χάμιλτον διαφωνεί με τη μείωση της απόστασης των αγώνων της F1

Ο Λιούις Χάμιλτον, επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, εξέφρασε τη διαφωνία του με την επικείμενη μείωση της απόστασης των Grand Prix από το 2027. Ο Βρετανός οδηγός υποστηρίζει ότι το κορυφαίο μηχανοκίνητο άθλημα θα έπρεπε να αυξάνει τη σωματική και πνευματική πρόκληση για τους συμμετέχοντες, αντί να την ελαττώνει. Κατά τη γνώμη του, οι αγώνες έχουν γίνει πιο εύκολοι από ποτέ, γεγονός που καθιστά την απόφαση για μείωση της απόστασης ακατανόητη.

Η απόφαση για τη μείωση της απόστασης

Η Formula 1 έχει προγραμματίσει αλλαγές από το 2027, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μείωση της τυπικής απόστασης αγώνα. Συγκεκριμένα, η απόσταση θα αλλάξει από τα παραδοσιακά 305 χιλιόμετρα στα 290 χιλιόμετρα. Αυτή η επιλογή συνδέεται άμεσα με τους νέους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ και την ανάγκη να περιοριστεί το βάρος των μονοθεσίων.

Οι τεχνικοί λόγοι πίσω από αυτή την αλλαγή είναι ότι η αύξηση της ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε συνδυασμό με την αύξηση της ροής καυσίμου κατά 5%, θα απαιτούσε, διαφορετικά, μεγαλύτερα ρεζερβουάρ. Ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ θα αποτελούσε μεν λύση για την αυτονομία, αλλά θα προσέθετε επιπλέον βάρος στα νέα μονοθέσια, κάτι που η διοργανώτρια αρχή επιθυμεί να αποφύγει.

Οι ενστάσεις του Λιούις Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον, μιλώντας στο περιθώριο του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τους ακριβείς λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, αλλά θεωρεί ότι οι αγώνες θα έπρεπε να είναι μεγαλύτεροι. Η άποψή του βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι αγώνες έχουν γίνει σωματικά πιο εύκολοι για τους οδηγούς από ποτέ άλλοτε.

Ο οδηγός της Ferrari υποστήριξε ότι, σε μια εποχή όπου τα μονοθέσια και τα ελαστικά επιτρέπουν συχνά αγώνες με περιορισμένη στρατηγική πολυπλοκότητα, η Formula 1 θα έπρεπε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για τον Χάμιλτον, η μείωση της απόστασης δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα, δεδομένων των σημερινών συνθηκών.

Η στρατηγική των ελαστικών και η πρόκληση

Ο Χάμιλτον συνέδεσε την άποψή του με τη σημερινή συμπεριφορά των ελαστικών και τη στρατηγική διάσταση των Grand Prix. Ανέφερε ως παράδειγμα το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, όπου χρησιμοποιούνται οι γόμες C3, C4 και C5 της Pirelli, οι οποίες μπορούν ουσιαστικά να καλύψουν την απόσταση ενός αγώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πολλοί αγώνες με μία μόνο στάση για αλλαγή ελαστικών, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι το άθλημα είναι απαιτητικό, τόνισε ότι τα ελαστικά κατασκευάζονται πλέον έτσι ώστε να αντέχουν όλο και περισσότερο. Ο Βρετανός πρωταθλητής εξέφρασε την επιθυμία του να υπήρχαν περισσότεροι γύροι σε πολλούς αγώνες.

Το όραμα του πρωταθλητή για τους αθλητές

Κατά τον Λιούις Χάμιλτον, η Formula 1 οφείλει να προβάλλει τους οδηγούς ως αθλητές που δοκιμάζουν διαρκώς τα όριά τους. Ζήτησε, για να είναι ειλικρινής, μεγαλύτερους αγώνες, καθώς αυτό υποτίθεται ότι είναι το άθλημα με τις μεγαλύτερες σωματικές και πνευματικές απαιτήσεις.

Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε σε αγώνες με αφόρητη ζέστη, όπως αυτοί στη Σιγκαπούρη, όπου οι οδηγοί βρίσκονται στο όριο. Πρόσθεσε ότι η Μαλαισία θα είναι «τρελή» φέτος, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες θέλει κανείς να βλέσει τους αθλητές στο απόλυτο όριο της απόδοσής τους, να πιέζουν πραγματικά το σώμα τους περισσότερο. Αυτό, κατά τη γνώμη του, είναι το νόημα του αθλήματος: να ανεβάζεις το επίπεδο και να σπρώχνεις τα όρια, καθιστώντας τη μείωση των αγώνων απολύτως ακατανόητη.

Τεχνικές προσαρμογές και νέοι κανονισμοί

Η προτεινόμενη μείωση κατά 15 χιλιόμετρα στην απόσταση των αγώνων θα μεταφραστεί, στα περισσότερα σιρκουί, σε περίπου τρεις λιγότερους γύρους. Ο βασικός στόχος αυτής της αλλαγής είναι να μειωθεί ο κίνδυνος οι οδηγοί να μείνουν από καύσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό επιδιώκεται χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και, κατ’ επέκταση, το συνολικό βάρος των νέων μονοθεσίων.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν επίσης υψηλότερη συμμετοχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η μέγιστη ροή καυσίμου θα αυξηθεί κατά 5%. Αυτές οι αλλαγές καθιστούν την ανάγκη για διαχείριση καυσίμου πιο κρίσιμη, οδηγώντας τους υπεύθυνους στην απόφαση για μείωση της συνολικής απόστασης των Grand Prix.

Με πληροφορίες από: Gazzetta