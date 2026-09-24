Η Λυδία Παναγιωτίδου στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τένις U16 στην Πάρμα

Η Λυδία Παναγιωτίδου συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις U16, το οποίο φιλοξενείται στην Πάρμα. Η νεαρή Ελληνίδα αθλήτρια εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει τέσσερις σημαντικές νίκες. Η επόμενη αναμέτρησή της, που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Η πορεία της Λυδίας Παναγιωτίδου στα ημιτελικά

Η Λυδία Παναγιωτίδου, η οποία είναι το Νο.4 στο ταμπλό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U16, ξεκίνησε τη συμμετοχή της περνώντας bye στον 2ο γύρο. Από εκεί και πέρα, η Ελληνίδα τενίστρια σημείωσε μια σειρά από εμφατικές νίκες, δείχνοντας την αγωνιστική της κατάσταση.

Στον 2ο γύρο, η Παναγιωτίδου αντιμετώπισε την Ιταλίδα Λουντοβίκα Καζαλίνο, την οποία νίκησε με ένα εντυπωσιακό 6-0, 6-0. Στη φάση των «32», κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μαρίγια Μάγκρο από τη Μάλτα, επικρατώντας με σκορ 6-0, 6-2. Η συνέχεια βρήκε την Ελληνίδα αθλήτρια να επιβάλλεται και επί της Ιρλανδής Λάουρα Καρβάλιο Κράτσκε με 7-6, 7-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στις επόμενες φάσεις.

Ο αγώνας πρόκρισης και η επόμενη αντίπαλος

Η πρόκριση της Λυδίας Παναγιωτίδου στα ημιτελικά επισφραγίστηκε με μια δύσκολη νίκη επί της Ρέα Γκόντινιτς από την Κροατία. Ο αγώνας αυτός διήρκεσε δύο ώρες και 45 λεπτά, με την Ελληνίδα αθλήτρια να επικρατεί με 6-1, 4-6, 6-4, μετά από μια σκληρή μάχη στο κορτ της Πάρμα.

Πλέον, η Παναγιωτίδου ετοιμάζεται για την αναμέτρηση των ημιτελικών, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλός της θα είναι η Μιλένα Στάινκαμπ από τη Γερμανία. Η Γερμανίδα τενίστρια εξασφάλισε τη δική της θέση στα ημιτελικά νικώντας τη Σάρα Μιτέφσκα. Η Μιτέφσκα, από τη Βόρεια Μακεδονία, αποσύρθηκε από τον αγώνα μετά το 5ο game του 3ου σετ, με το σκορ να είναι 4-6, 7-6, 3-2 υπέρ της Στάινκαμπ.

Το υπόλοιπο ταμπλό των ημιτελικών

Εκτός από την αναμέτρηση της Λυδίας Παναγιωτίδου με τη Μιλένα Στάινκαμπ, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16 στην Πάρμα περιλαμβάνει και ένα ακόμα ζευγάρι στα ημιτελικά των κοριτσιών. Σε αυτό το ζευγάρι, θα αναμετρηθούν η Τέα Κοβάτσεβιτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η οποία είναι το Νο.3 στο ταμπλό της διοργάνωσης, και η επίσης Γερμανίδα αθλήτρια, Βικτόρια Μπραντ.

Οι τέσσερις αυτές αθλήτριες θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις στον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία U16.

Η ελληνική παρουσία στο διπλό και η Κωνσταντίνα Βολονάκη

Στο ταμπλό των κοριτσιών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Πάρμα συμμετείχε και η Κωνσταντίνα Βολονάκη. Η Βολονάκη αγωνίστηκε στον 2ο γύρο, όπου ηττήθηκε από τη Ρουμάνα Σάρα Σιτάρ με σκορ 6-2, 6-1, ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία της στο μονό.

Επιπλέον, η Λυδία Παναγιωτίδου και η Κωνσταντίνα Βολονάκη συνέθεσαν ένα ελληνικό ζευγάρι στο διπλό κοριτσιών. Οι δύο αθλήτριες ξεκίνησαν δυναμικά, νικώντας τις Σλοβάκες Λίζα Μπούτινα και Τινκάρα Σεπ με 6-1, 6-2 στη φάση των «32». Ωστόσο, η πορεία τους στο διπλό σταμάτησε στην επόμενη φάση, όπου ηττήθηκαν από τις Ιταλίδες Λουντοβίκα Καζαλίνο και Καμίλα Καστρακάνι με 6-2, 7-5.

Με πληροφορίες από: Gazzetta