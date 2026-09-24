Φιούρι και Τζόσουα στο ρινγκ για τη «μάχη των 150 εκατ. λιρών»

Η πολυαναμενόμενη αναμέτρηση μεταξύ των κορυφαίων Βρετανών πυγμάχων, Τάισον Φιούρι και Άντονι Τζόσουα, οριστικοποιήθηκε και θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου στο Κάρντιφ. Η συμφωνία για τη βρετανική αυτή «μάχη των εκατομμυρίων» εκτιμάται στις 150 εκατομμύρια λίρες, βάζοντας τέλος σε μία δεκαετία αναμονής. Το γεγονός θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix, προσφέροντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η επίσημη ανακοίνωση της «μάχης των 150 εκατ. λιρών»

Την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη διεξαγωγή του αγώνα ανακοίνωσε ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ, επιβεβαιώνοντας το γεγονός που το παγκόσμιο μποξ περίμενε για περισσότερο από μία δεκαετία. Η ανακοίνωση αυτή έβαλε τέλος σε εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων, καθώς και σε χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να βρεθούν οι δύο κορυφαίοι πυγμάχοι στο ίδιο ρινγκ.

Ο Αλ-Σεΐχ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εδώ και 15 χρόνια κανείς δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτόν τον αγώνα». Υπογράμμισε επίσης την προηγούμενη δήλωσή του τον Απρίλιο, ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα γινόταν από τον ίδιο. «Τώρα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Φιούρι – Τζόσουα έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είχα υποσχεθεί στους Βρετανούς φίλους της πυγμαχίας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ τόνισε: «Η ώρα των συζητήσεων τελείωσε. Τάισον Φιούρι εναντίον Άντονι Τζόσουα. Χρόνια το περιμέναμε. Μία βραδιά για να λυθούν όλα. 11 Δεκεμβρίου, ζωντανά στο Netflix».

Μετάδοση από το Netflix και ασυνήθιστη ώρα διεξαγωγής

Η αναμέτρηση, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 150 εκατομμύρια λίρες, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι οι συνδρομητές της δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον χρέωση για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αυτό γεγονός.

Ωστόσο, η ώρα διεξαγωγής του αγώνα αναμένεται να είναι ασυνήθιστη για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δύο πυγμάχοι υπολογίζεται ότι θα εισέλθουν στο ρινγκ περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα. Αυτή η επιλογή έγινε προκειμένου το γεγονός να προβληθεί σε πιο εμπορική ώρα για το αμερικανικό κοινό, μεγιστοποιώντας την παγκόσμια απήλαυση της «μάχης των εκατομμυρίων».

Η επιλογή του Κάρντιφ έναντι του «Γουέμπλεϊ»

Η αρχική επιλογή για τη διεξαγωγή του αγώνα ήταν το ιστορικό στάδιο «Γουέμπλεϊ». Ωστόσο, η εξασφάλιση άδειας για τόσο αργά τη νύχτα αποδείχθηκε ένα σημαντικό εμπόδιο που οδήγησε στην εγκατάλειψη αυτής της επιλογής. Το «Γουέμπλεϊ» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια για τη νυχτερινή διεξαγωγή του αγώνα.

Αντίθετα, το Κάρντιφ κατάφερε να λάβει την απαραίτητη άδεια, ξεπερνώντας έτσι το τελευταίο εμπόδιο για την πραγματοποίηση του αγώνα επί βρετανικού εδάφους. Η ζήτηση για την αναμέτρηση είναι ήδη τεράστια, με τα ξενοδοχεία της ουαλικής πρωτεύουσας να εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ουσιαστικά γεμάτα, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

Μια αναμέτρηση που «ψηνόταν» για περισσότερο από μία δεκαετία

Η ιστορία της αναμέτρησης μεταξύ του Τάισον Φιούρι και του Άντονι Τζόσουα ξεκινά πριν από δέκα χρόνια. Τότε ήταν που οι δύο πυγμάχοι άρχισαν να καθιερώνονται ως τα μεγαλύτερα ονόματα της νέας γενιάς των βρετανικών βαρέων βαρών, δημιουργώντας προσδοκίες για μια μελλοντική σύγκρουση.

Ο Άντονι Τζόσουα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, σηματοδοτώντας την αρχή της λαμπρής του πορείας. Μετά την ολυμπιακή του επιτυχία, ο Τζόσουα πέρασε στους επαγγελματίες, συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του.

Ο Τάισον Φιούρι είχε ήδη κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο από το 2008, χτίζοντας σταδιακά ένα αήττητο σερί. Η εντυπωσιακή του νίκη επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015 τον εκτόξευσε στην κορυφή της κατηγορίας των βαρέων βαρών, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους πυγμάχους παγκοσμίως.

Έναν χρόνο μετά τη νίκη του Φιούρι επί του Κλίτσκο, ο Άντονι Τζόσουα κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο IBF, επικρατώντας του Τσαρλς Μάρτιν. Στη συνέχεια, πρόσθεσε στη συλλογή του και τις ζώνες WBA, ενισχύοντας περαιτέρω το βιογραφικό του και τις προσδοκίες για την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση με τον Φιούρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta