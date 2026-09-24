Άντιτς: «Ο παίκτης του Ολυμπιακού χρειάζεται ένα καλό ξύλο»

Ο Πέρο Άντιτς παραχώρησε συνέντευξη στην οποία τοποθετήθηκε για διάφορα θέματα που αφορούν το μπάσκετ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατούσε την περασμένη σεζόν στην Παρτίζαν, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς και για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό.

Οι δηλώσεις του Άντιτς για τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Πέρο Άντιτς δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά ορισμένων παικτών, κάνοντας ειδική αναφορά στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό».

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής περιέγραψε τον παίκτη του Ολυμπιακού ως κάποιον που «το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί». Κατά τη γνώμη του Άντιτς, αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και ο Ταϊρίκ Τζόουνς «απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ», καθώς, όπως είπε, «όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος».

Η ανάγκη για σεβασμό

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Πέρο Άντιτς τόνισε επανειλημμένα τη σημασία του σεβασμού προς τον προπονητή. Εξήγησε ότι ο προπονητής είναι αυτός που επιλέγει τον παίκτη και τον πληρώνει, και ως εκ τούτου, η συμπεριφορά του παίκτη πρέπει να είναι ανάλογη.

Ο Άντιτς εξέφρασε την άποψη ότι είναι απαράδεκτο ένας παίκτης να στρέφεται εναντίον του προπονητή του, μετά την εμπιστοσύνη και την οικονομική στήριξη που του έχει προσφερθεί. Η έλλειψη σεβασμού, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί σε μια εικόνα που δεν αρμόζει σε επαγγελματίες αθλητές.

Αναφορά στον Τζαμπάρι Πάρκερ

Πέραν του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Πέρο Άντιτς αναφέρθηκε και στον Τζαμπάρι Πάρκερ, θέτοντάς τον σε παρόμοιο πλαίσιο συμπεριφοράς. «Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ… Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν τη γενικότερη στάση του Άντιτς απέναντι στην πειθαρχία και την ιεραρχία στον χώρο του αθλητισμού. Ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει ακράδαντα ότι η σχέση μεταξύ προπονητή και παίκτη πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση των ρόλων.

Η αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

Στη συνέντευξή του, ο Πέρο Άντιτς τοποθετήθηκε και για την κατάσταση που επικρατούσε την περασμένη σεζόν στην Παρτίζαν. Ειδικότερα, σχολίασε την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ένα γεγονός που απασχόλησε έντονα την αθλητική κοινότητα.

Οι αναφορές του Άντιτς για την κατάσταση στην Παρτίζαν, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, δείχνουν ότι το θέμα της αποχώρησης του Ομπράντοβιτς αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο στην ατζέντα της συζήτησης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta